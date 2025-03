È stata senza dubbio una delle concorrenti più forti del Grande Fratello, la vulcanica brasiliana Helena Prestes, sapendo creare dinamiche, facendo impazzire i concorrenti e smascherandone alcuni come razzisti e misogini, fino ad approdare alle acque sicure dell’amore con Javier Martinez. Ma prima di questo ha dovuto superare ostacoli, burrasche, danzatori attorno al fuoco che ne volevano la squalifica immediata.

Tutto è partito quando la modella è entrata nella casa come un tornado portando un po’ di gioia e allegria, perché fa parte del suo carattere, e in quella casa è finita per avere un’infatuazione per Lorenzo Spolverato, che dopo averla presa in giro, stando alle parole di lei, ha optato per gettarsi tra le braccia di Shaila Gatta, la cui storia è stata molto tormentata, tanto che si mormora che lei lo abbia lasciato fuori dalla casa.

Helena Prestes era stata eliminata per la storia del bollitore contro Jessica

Helena Prestes piano piano è stata esclusa dal gruppo arrivando a subire episodi di bullismo che in altre edizioni avrebbero visto i diretti colpevoli squalificati per direttissima. Quest’anno nulla di tutto questo: la modella, dopo essere stata insultata per minuti interminabili da Jessica Morlacchi, si è alzata, ha riempito un bollitore pieno d’acqua fredda con l’intenzione di versargliela addosso, e poi come conclusone l’ha lanciato, senza prenderla neanche di striscio. In puntata, poi, Jessica ha rifiutato di andare al televoto contro Helena e ha deciso di escludersi dal gioco mentre la sua coinquilina è stata eliminata. Poi entrambe sono tornate in casa con un ripescaggio massiccio che non era mai successo prima.

E come non citare il flirt avuto con Zeudi Di Palma? Le due si sono baciate sotto le coperte, e si sono scambiate tenerezze anche alla luce del sole, e sembrava che dovesse nascere una bella storia d’amore e invece, mentre la modella era in tugurio, con la speranza nel cuore di rientrare ad abbracciarla, la modella partenopea si è buttata tra le braccia di Javier Martinez, scatenando un triangolo che ha fatto comodo agli autori. Poi tutto si è risolto con Zeudi che ha deciso di mettersi da parte per lasciare agli altri due spazio per l’amore. Intanto secondo Beatrice Luzzi sarà proprio la modella a vincere il GF anche se i fan dell’ex Miss Italia sono coalizzati affinché non trionfi, soprattutto da quando la ship si è rotta come un vaso di cristallo.