Chi è Helena Prestes? Questa è la domanda che si fanno tantissimi fan del Grande Fratello dopo aver seguito questa edizione in cui la modella pare essere proprio la protagonista assoluta. Amica stretta di Nikita Pelizon, ha partecipato a diversi programmi come Pechino Express, L’Isola dei Famosi e finalmente il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa sappiamo in più su di lei? Partiamo dalla sua vita sentimentale. La modella ha alle spalle una relazione di sette anni che ha chiuso lei stessa con tanto dolore.

Prima di entrare al reality ha spiegato di aver avuto bisogno di stare un po’ da sola, e che Pechino Express l’ha aiutata a trovare davvero sè stessa. In passato ha anche aperto un blog personale in cui ha raccontato tutta la sua vita: “Volevo raccontare ai miei fan che come loro ho avuto e ho tutt’ora diverse sfide da affrontare ma che grazie alla mia tenacia sono riuscita a superarle“. Non tutti sanno che Helena Prestes ha alle spalle un passato molto difficile con un padre violento e una madre che era vittima del marito.

Oggi Helena Prestes vive la sua avventura al Grande Fratello, con alti e bassi e episodi che l’hanno resa la vera star di questa edizione superando addirittura la popolarità di Lorenzo Spolverato. Lei, con tanta determinazione ha provato a darsi una seconda chance nella vita dandosi alla moda, allo yoga e a tante altre passioni. Nel suo passato, una morte improvvisa che l’ha segnata per sempre: ha visto morire sotto ai suoi occhi il suo migliore amico, ucciso proprio davanti a casa sua.

Nel reality di Canale 5, invece, ha intrapreso due importanti relazioni. Dopo un inizio scoppiettante con Lorenzo Spolverato, con il quale si è scambiata un lungo bacio durante le prime puntate, ha puntato gli occhi su Javier dopo un flirt fugace con Zeudi Di Palma. I due portano avanti una relazione affiatatissima anche se spesso Javier Martinez pare essere un po’ indeciso sulla loro storia d’amore. Quel che è certo è che oggi Helena Prestes è molto più sicura di sè, sostenuta da un pubblico che la adora e che forse vuole vederla vincere.