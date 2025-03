Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si scontrano anche poco prima della finale del Grande Fratello. Prima di arrivare all’ultimo saluto alla Casa e alla proclamazione del vincitore, i sei concorrenti che sono giunti fino alla fine di questo percorso hanno avuto occasione di dirsi in faccia tutta la verità, anche quella che non hanno mai avuto il coraggio di dire. Così, quando è arrivato il momento della modella brasiliana di dire la sua, si è rivolta a Lorenzo Spolverato, dicendogli di non aver mai provato per lui dei veri sentimenti d’amore.

Mariarosaria Marino e Pasquale di Palma, chi sono genitori di Zeudi/ "Lei tanti sacrifici, lui papà assente"

“Non sono mai stata innamorata di Lorenzo!”, ha ammesso Helena nel faccia a faccia con Lorenzo durante l’ultima cena nella Casa del Grande Fratello. Una dichiarazione che ha spiazzato i gieffini presenti e soprattutto il diretto interessato, che è quindi sbottato contro Helena, accusandola di essere falsa.

Jessica Morlacchi del Grande Fratello, chi è e fidanzato/ Dallo scontro con Helena alla malattia

Lorenzo Spolverato attacca Helena Prestes al Grande Fratello: “Tu volevi puntare su di me, poi…”

“Quanto sei stata finta allora?” ha tuonato Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes, spiazzato dalle dichiarazioni sui suoi sentimenti per lui. D’altronde, tempo fa, lei stessa ammise di essersi presa una bella cotta per lui e di aver sofferto tanto per il suo allontanamento. Memore di queste dichiarazioni, Lorenzo ha continuato ad accusarla, dicendole che parla oggi così solo perché non è riuscita a stare insieme a lui: “Tu volevi puntare su di me, non hai visto che era reciproco, e quindi hai puntato su un altro”. ‘L’altro’ in questione sarebbe Javier Martinez, per il quale, invece, Helena ha dichiarato di provare un vero e grande amore. Cosa, d’altronde, che il pallavolista argentino ricambia pienamente. Helena e Lorenzo avranno occasione di confrontarsi, una volta per tutte, in modo definitivo nel corso della finale del Grande Fratello?