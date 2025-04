Helena Prestes, il racconto straziante della violenza: “Mi ha dato un forte calcio“

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Helena Prestes è stata intervistata da Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato un risvolto molto doloroso della sua vita. Prima della storia d’amore con Javier Martinez conosciuto al Grande Fratello, infatti, ha raccontato di aver vissuto una storia d’amore violenta con un altro uomo, che addirittura le aveva dato un calcio talmente forte che le si era rotto il coccige. La modella brasiliana ha ammesso di aver sofferto moltissimo anche per l’ultima separazione: “Avevo grandi aspettative“, dice.

A sconvolgere i fan è stato il racconto dell’ex ragazzo violento, che prima che lei partisse per la Fashion Week di Londra, l’ha picchiata. Ecco le sue parole: “Poi ho avuto un ex che è stato un po’ violento. Mi ha rotto anche il coccige. Mi ha dato un forte calcio”. Helena Prestes ha rivelato di non averlo denunciato e che in quel periodo la sua migliore amica Dayane Mello l’ha aiutata tanto, così da aiutarla a lasciarlo definitivamente: “È venuta e ha detto, ‘tu non stai bene devi fare qualcosa’. E io non riuscivo a raccontarlo a nessuno”.

Helena Prestes smentisce l’ipotesi Carlo Motta: “Non è stato lui“

Anche grazie a Dayane Mello, Helena Prestes è riuscita a lasciare l’ex fidanzato che le ha fatto del male. Secondo il racconto della modella brasiliana, l’amica era arrivata in casa sua, e accortasi che non stava bene l’aveva messa di fronte alla realtà dei fatti. In tutto ciò, ad aiutarla ulteriormente è stata paradossalmente la pandemia, che l’aveva costretta a rimanere in Turchia con Dayane per ben tre mesi a causa dei contagi. Da lì, si è accorta di dover lasciare quell’uomo e prendersi cura di sè.

Helena Prestes ha smentito che l’ex in questione sia Carlo Motta, suo ex fidanzato. “Ci tengo a precisare che l’aggressione di cui ho parlato non riguarda in alcun modo la mia ultima relazione quella con Carlo”, spiega la modella, precisando che si trattava di una storia avuta prima di lui e durata ben otto anni. Oggi racconta di essere in una relazione sana con Javier Martinez, conosciuto al Grande Fratello. Il loro, lo definisce come un rapporto sano, sereno e felice.