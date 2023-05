Helena Prestes choc: “Ho avuto un crollo psicologico all’Isola”/ “Non l’ho mostrato a nessuno ma…”

Helena Prestes, crollo psicologico all’Isola dei Famosi 2023: la confessione

Per Helena Prestes, nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2023 del 22 maggio, è arrivata una bella sorpresa e una brutta notizia. La modella brasiliana ha ricevuto la visita della sua cara amica Nikita Pelizon, con la quale ha già condiviso un’avventura televisiva (Pechino Express 2022); al contempo è stata però la meno votata dal pubblico questa settimana, motivo per il quale ha dovuto lasciare Playa Tosta per essere ‘esiliata’ sull’isola di Sant’Elena.

In realtà non è per lei un vero e proprio esilio visto che Nikita ha potuto raggiungerla e trascorrere con lei delle piacevoli ore. Proprio la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip ha incoraggiato Helena a viversi al meglio quest’avventura, allontanando le negatività e le liti con gli altri naufraghi. Incoraggiamento che ha portato poi la Prestes a fare una rivelazione inedita.

Helena Prestes ‘rinasce’ grazie all’arrivo di Nikita all’Isola dei Famosi

In confessionale, Helena ha rivelato di aver avuto un momento buio nei giorni scorsi: “Non l’ho mostrato a nessuno ma questa settimana sono crollata psicologicamente.” Per riprendersi è stato importante l’arrivo dell’amica Nikita in Honduras: “Mi è mancata Nikita per questo: lei mi dà la forza psicologica.” Ora Helena sembra dunque essersi ripresa, e sicuramente la permanenza all’isola di Sant’Elena sarà utile ad allontanare i malumori accumulatisi nelle scorse settimane tra liti e critiche.

