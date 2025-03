Helena Prestes continua a stupire il pubblico del Grande Fratello regalando pagine inedite della sua vita. Nelle ultime ore, dopo la lite con Javier Martinez, la modella brasiliana ha parlato del difficile rapporto con la madre, spiegando a chiare lettere il motivo per il quale l’ha abbandonata. Poi si è aperta anche sul passato della sorella Mariana Prestes, svelando un aspetto triste della sua vita. Entrambe sembrano unite da un unico destino: il rapporto conflittuale con la donna che le ha messe al mondo. Cosa è accaduto di così grave da creare fratture pesanti nel rapporto genitore-figlie?

Non solo Helena, ma anche sua sorella Mariana ha vissuto momenti di distacco con la madre. Al Grande Fratello ha confessato che le due non si sono parlate per dieci anni circa, un silenzio iniziato dopo la nascita del primo figlio. Tornata in Brasile dopo quattro-cinque anni di permanenza in Italia, la gieffina ha organizzato un incontro tra madre e sorella, scegliendo come luogo una stazione della metropolitana: “Ero terrorizzata che mia madre svenisse, tremavo mentre aspettavamo”. Quando finalmente si sono riviste, la madre di Helena è rimasta impietrita, mostrandosi freddo e distaccato, anche di fronte al nipotino che non aveva mai conosciuto.

Quello tra Helena e sua madre è un legame spezzato che non riesce a sanare nonostante tutti i tentativi che la giovane ha fatto, ma che si sono rivelati vani. La Prestes ha raccontato che, dopo il ritorno in Brasile in seguito alla fine della relazione con Carlo Motta, ha cercato di riallacciare i rapporti con la madre, ma ha scoperto con amarezza che la donna aveva tagliato ogni contatto. “Ho chiamato mia zia per avere notizie, ma mi ha detto che sta bene e che non vuole parlarmi. Non mi ha lasciato nemmeno il suo nuovo numero di telefono”.