Helena Prestes choc su Lo Cicero all’Isola: “Aggressivo, mi tratta male”/ “Mi ricorda il mio papà, fa paura!”

Helena Prestes, nomination choc per Andrea Lo Cicero: “Mi ricorda mio papà, aggressivo e brutto”

È ormai rottura definitiva tra Helena Prestes e Andrea Lo Cicero a L’Isola dei Famosi 2023. Il ritorno della modella brasiliana nel gruppo, dopo un’iniziale accoglienza tranquilla, ha scatenato nuove liti e dissapori. Tra i maggiori accusatori di Helena proprio lui, Lo Cicero, che ha avuto con la naufraga un ennesimo scontro anche nel corso dell’ultima diretta del reality.

Motivo per il quale Helena, arrivato il momento di fare la sua nomination segreta, ha fatto proprio il nome di Andrea, adducendo una motivazione molto dura, che ha sollevato molti commenti dal web. “C’è una persona che mi tratta malissimo, mi ricorda mio papà. Lui è aggressivo, brutto. Andrea, mi ricorda mio papà e mi fa paura. Mi parla male dietro. Io vado con lui perché veramente mi sta facendo paura.” queste le parole con le quali Helena Prestes ha motivato la sua nomination nei confronti di Andrea Lo Cicero.

Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo contro Andrea Lo Cicero: accuse pesanti a L’Isola dei Famosi 2023

Accuse molto pesanti che, d’altronde, trovano d’accordo anche Nathaly Caldonazzo che più volte ha accusato Andrea per i suoi atteggiamenti definiti bruschi. Alle sue accuse, una settimana fa, Nathaly ha così replicato: “Mi disgusta. Arrampicatrice sociale a me che non ho mai preso un euro da un uomo. Continuo a fare teatro proprio perché non ho porte aperte. Questo signore, maleducato, non sa che certe cose non si devono dire. Io non mi sono mai permessa di dirti parolacce. Ha messo tutti contro di me, mi fa bullismo, mi fa schifo. E poi non mi dà neanche da mangiare”.

