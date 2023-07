Helena Prestes choc sull’ex Antonino Spinalbese/ “Solo rapporti di lavoro”

Helena Prestes e i rapporti con l’ex Spinalbese: le sue parole

Helena Prestes, tornata dall’Isola dei Famosi 2023, ha parlato a lungo della sua esperienza in Honduras. Ai microfoni di Fan Page, la modella ha dichiarato: “Finita l’esperienza dell’Isola, non ho sentito molti concorrenti. Sono rimasta molto vicina a Gian Maria, tengo molto a lui, ci sentiamo spesso.”

E ancora: “Anche con Luca, Corinne e Nathaly ho mantenuto una certa vicinanza. Gli altri invece niente, hanno pure smesso di seguirmi sui social.” L’ex naufraga ha poi chiarito quali sono i suoi attuali rapporti con l’ex Antonino Spinalbese: “Antonino è il co-founder dell’agenzia di comunicazione e social media in cui lavoro da un anno. Tra noi, come ho specificato più volte, c’è solamente un rapporto di lavoro.”

Helena Prestes è fidanzata con Carlo Motta, che tutti hanno conosciuto durante l’esperienza della modella all’Isola dei Famosi: “Ho conosciuto Carlo la scorsa estate, quando ero single da circa sei mesi. La mia amica Dayane Mello mi ha portato a una festa a Como, in cui c’era anche lui” ha esordito la modella.

E ancora: “Una volta arrivata, lo vedo con il dito rotto che mi guarda e dice: “Wow, chi sei?”. Mi trattava come se fossi una principessa. La settimana dopo vado sempre con Dayane in una spa e lui, vedendo da Instagram il luogo in cui ci trovavamo, è apparso lì. Ci spostiamo in sauna insieme, parliamo e all’improvviso mi dà un bacio. Quel giorno siamo stati insieme, ma io non ero sicura perché mi ero appena lasciata da un rapporto molto lungo.” Helena ha poi aggiunto: “In Honduras, a lui non piace che lo racconto, ho capito di essere davvero presa. Mi mettevo a piangere di nascosto nella capanna perché mi mancava, volevo che fosse lì con me.” L’ex naufraga ha poi risposto alla domanda se intende sposare o meno la sua dolce metà: “Se mi fa la proposta, io penso proprio di sposarlo.“

