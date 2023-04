Helena Prestes, come sta dopo il malore all’Isola dei Famosi?/ Paura ritiro: cos’è successo

Helena Prestes, come sta dopo il malore avuto all’Isola dei Famosi 2023?

I primi giorni all’Isola dei Famosi hanno già messo a dura prova Helena Prestes. La modella brasiliana, dopo poche ore di permanenza in Honduras, ha già avuto un malore, trascorrendo una notte molto complicata. Stando ai racconti dei compagni naufraghi, Helena avrebbe avuto un malore accompagnato da veri e propri deliri. “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza“, sono state le parole di Corinne Clery, che ha quindi avvertito la modella dei suoi deliri notturni: “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”

Ma cos’è successo davvero ad Helena Prestes e come sta oggi? Per Simone Antolini, la modella avrebbe “preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare.”

Diversa, invece, la versione di Pamela Camassa, che ha invece detto: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione“. Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto ad Helena Prestes, tuttavia ad oggi sembra essersi ripresa. Dopo una notte dunque molto difficile, la modella brasiliana si è rimessa in piedi e, pian piano, ha ripreso le forze e si è rimessa in gioco. Nonostante le preoccupazioni dei fan per la sua salute, Helena sembra non dare al momento segni di un possibile ritiro dall’Isola dei Famosi. Bisognerà comunque vedere come procederà la sua avventura in Honduras.

