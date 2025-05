Helena Prestes al centro di una nuova polemica. È ormai passato più di un mese dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto Helena tra le protagoniste assolute. Da allora, la modella brasiliana ha iniziato a vivere lontano dai riflettori la sua storia d’amore con Javier Martinez, godendosi anche l’affetto dei suoi numerosi fan. Tuttavia, insieme ai tanti sostenitori, l’esperienza nel reality le ha portato anche diversi detrattori. In particolare, alcune ex fan delle “Zelena” – la “coppia” formata con Zeudi Di Palma – si sono trasformate in vere e proprie haters, arrivando a criticarla ferocemente e, in alcuni casi, persino a compromettere alcuni suoi lavori.

Nelle scorse settimane, infatti, alcune persone avrebbero contattato direttamente alcuni brand, invitandoli ad interrompere ogni collaborazione con Helena e accusandola di bifobia per alcune sue dichiarazioni rivolte a Zeudi durante il percorso al GF. Ebbene, adesso, invece, pare che abbiano cercato di rovinare anche il suo profilo Instagram. L’influencer, infatti, sostiene che ci siano degli haters che le starebbero comprando followers falsi, costringendola così a chiudere l’account, rendendolo privato.

Helena Prestes contro gli haters: cos’è successo questa volta

“Non posso credere che ho dovuto mettere account privato… Uffaaaa incredibile a fin di far del male uno ti compra follower pazzesco”, ha scritto Helena Prestes su X. Da lì, si è scatenata una nuova polemica e l’ennesima “lotta social” tra i fan di Helena e quelli di Zeudi Di Palma. I sostenitori dell’ex Miss Italia, infatti, negano di aver mai acquistato follower per Helena, sostenendo al contrario che sia lei stessa a comprarsi seguaci da tempo, nel tentativo di aumentare artificialmente i propri numeri su Instagram.

A tal proposito, infatti, c’è chi ha scovato un vecchio video di Helena nella Casa del Grande Fratello, dove ammetterebbe di aver comprato in passato dei pacchetti di followers su Instagram. Effettivamente, da tempo molti utenti hanno segnalato la presenza di account piuttosto ambigui tra i seguaci di Helena, profili che non sembrano appartenere a persone reali. Resta però il dubbio sull’origine di questi utenti fake: non è chiaro, infatti, se siano stati acquistati dalla stessa brasiliana o se, al contrario, siano stati comprati intenzionalmente dai fan di Zeudi per danneggiare la Prestes.