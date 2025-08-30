Helena Prestes, la verità: niente reality brasiliano, ma nuovi progetti italiani in arrivo. I fan non vedono l’ora di scoprire di più.

Helena Prestes parteciperà al reality brasiliano La Fazenda? Finalmente la modella ha chiarito il dubbio dei fan, che ormai da diversi giorni si chiedono quale sia la sua decisione sul programma. Ma andiamo con ordine. L’ex concorrente del Grande Fratello continua a far parlare di sè anche dopo mesi dalla fine dello show di Alfonso Signorini. Lei come pochi altri è stata una di quelle personalità che hanno davvero fatto la differenza anche fuori dal reality visto il suo carattere particolare e coinvolgente.

Andrea Velardi, chi è il marito Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona/ Come si sono conosciuti?

Non solo, Helena Prestes ha fatto parlare molto di sè anche per via della relazione con Javier Martinez: i due si sono conosciuti durante il Grande Fratello, e verso la fine del programma si sono innamorati perdutamente. Oggi rappresentano una delle coppie in assoluto più amate del mondo della televisione anche se non mancano le presunte crisi. Helena, inoltre, aveva partecipato tempo fa anche all’Isola dei Famosi e pure in quel contesto si era dimostrata come una vera combattente e tenace, caratteristiche che dopotutto rispecchiano la sua difficile storia di vita.

Rosanna, chi è mamma morta di Rossella Erra: "Colpita da recidiva alle ossa"/ "Ero depressa dopo la morte"

Helena Prestes risponde ai fan su X: “Ecco perchè non andrò a La Fazenda“

Helena Prestes è intervenuta su X svelando tutta la verità sulla sua partecipazione a La Fazenda, reality brasiliano: “Adoro Adriane Galisteu, siamo amiche la conosco da quando era ancora una bimba. Sarebbe super divertente partecipare a qualsiasi cosa che conduce lei. Ma devo smentire che partecipo a La Fazenda. Ho dei progetti in Italia“. Per il momento, dunque, Helena Prestes non sarà concorrente del reality brasiliano ma vuole dedicarsi ad altri aspetti del suo lavoro in Italia.

Barbara Matera e la rivelazione sul flirt con Gigi D'Alessio: "Mai dimenticato"/ Perché si sono lasciati?

Come sempre i fan apprezzano molto la sua sincerità e la sua schiettezza nel dire le cose come stanno: non ha bisogno di compiacere nessuno o di cambiare personalità per conquistare il pubblico. Dopotutto quello che piace di Helena è proprio la costante autenticità! La modella è impegnata attualmente in servizi fotografici, lavoro da influencer con sponsorizzazioni varie e tante altre occasioni che sono nate una volta uscita dal Grande Fratello come concorrente di punta.