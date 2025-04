Helena Prestes al centro di una nuova polemica dopo il Grande Fratello. L’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha acceso i riflettori sui fandom nati attorno ai concorrenti del programma, spesso accusati di fanatizzare eccessivamente i gieffini, o al contrario, di odiarli con un’intensità tossica e sproporzionata. Un fenomeno che avrebbe finito per falsare i televoti e influenzare l’intera trasmissione. In realtà, da anni ormai, è comune che si creino gruppi di fan molto accaniti attorno agli inquilini, soprattutto quando si formano delle coppie all’interno della Cosa. Questi fandom sono soliti fare gesti esagerati, tra regali costosi o viaggi oltreoceano.

Ad esempio, dopo la fine del Grande Fratello – dove Zeudi Di Palma si è classificata al quinto posto – i suoi fan hanno deciso di consolarla per la mancata vittoria avviando una raccolta fondi con l’obiettivo di regalarle i 50mila euro del montepremi finale. Alla fine, non solo hanno raggiunto la cifra, ma l’hanno persino superata. D’altro canto, invece, i fan degli “Shailenzo” avevano dato il via ad una raccolta per regalare a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato un viaggio in Kenya, salvo poi bloccare tutto dopo che l’ex velina ha deciso, a sorpresa, d’interrompere la relazione in diretta.

Helena Prestes chiede i regali ai fan? Ecco cosa sta succedendo

Dalla fine del Grande Fratello, gli ex gieffini sono stati sommersi di regali da parte dei loro sostenitori. Tra coloro che hanno conquistato più fan grazie a quest’esperienza c’è sicuramente Helena Prestes, una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione. La modella brasiliana sembra apprezzare molto questi gesti di affetto e, quindi, è arrivata persino a pubblicare un indirizzo specifico sul suo canale Instagram, invitando il suo fandom a far recapitare lì tutti i regali. Al che, ovviamente, si è scatenata una nuova polemica. In molti, infatti, si sono chiesti se sia davvero corretto accettare in modo così plateale doni dai fan, invece di invitarli a destinare quei soldi a chi ne ha realmente bisogno.

“Buongiorno tigres. Ho creato questo indirizzo perché me lo avete chiesto e l’ho fatto con il cuore. Non sono abituata a ricevere regali così belli e pieni d’affetto, alcuni regali veramente utili diciamo e… mi avete davvero emozionata. È tutto nuovo per me, ma dopo tanta insistenza e un po’ di coraggio, ho deciso di accogliere questo amore. Non vedo l’ora di passare a ritirare i regali e mostrarvi la mia gratitudine, come meritate. Grazie di cuore, davvero”, queste le parole condivise da Helena sul suo canale Instagram, che hanno poi acceso il dibattito.