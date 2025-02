Prosegue la storia d’amore – se così possiamo chiamarla – tra Javier Martinez e Helena Prestes. Durante la puntata di giovedì 6 febbraio 2025 Alfonso Signorini ha mandato in onda i momenti più belli degli #Helevier, che questa settimana si sono baciati più volte. Helena Prestes ha detto di essere felicissima di quello che sta vivendo con il pallavolista argentino e ha confessato al conduttore di svegliarsi contenta ogni mattina e non solo.

La modella ha spiegato di essersi avvicinata a Javier Martinez perchè lui l’ha sempre protetta in ogni situazione. Ad esempio, dopo la questione del bollitore è stato proprio lui ad aver passato la notte con lei consolandola e darle la forza per andare avanti. Helena, però, riceve la batosta più grande, dato che pochi minuti dopo Alfonso Signorini ha mandato in onda le immagini in cui Javier si “pente” di quello che ha fatto dicendo di non volersi legare a nessuno, tanto che aveva detto: “Vaf****, non voglio legarmi a nessuno“.

Anche Helena Prestes si trova a subire le oscillazioni emotive di Javier Martinez ma sembra essere talmente innamorata da non arrabbiarsi. Gli altri concorrenti della casa hanno dei forti dubbi sulla relazione tra i due, specialmente Shaila Gatta che lo ha criticato pesantemente accusandolo di giocare con i sentimenti. Anche Zeudi Di Palma aveva espresso perplessità inizialmente, anche se oggi si è ricreduta: “Ho rivalutato tutto, credo in questa coppia ma non credo che durerà“. L’ex Miss Italia ha spiegato che secondo lei Javier ha messo troppo in gioco sè stesso ed è ancora in crisi.

