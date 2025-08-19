Helena Prestes agisce legalmente contro gli haters: le sue dichiarazioni

Helena Prestes sbotta sui social contro gli haters. Ma, facciamo un passo indietro. Dopo essere uscita dal Grande Fratello, la vita di Helena è cambiata da molti punti di vista. Difatti, oltre ad aver iniziato una storia d’amore con Javier Martinez, la brasiliana si è anche trovata di fronte ad una visibilità molto più grande, conquistando una schiera di nuovi fan che la seguono con passione. D’altro canto, però, l’esperienza al GF le ha anche portato ad avere molti haters, che da mesi continuano ad insultare e diffamare sia lei che il fidanzato.

In particolare, l’ex naufraga è stata accusata di bifobia a causa di alcune frasi pronunciate contro Zeudi Di Palma, al punto che alcuni sostenitori dell’ex Miss Italia sono arrivati persino a contattare dei brand chiedendo loro di non collaborare più con la Prestes. A distanza di tempo, Helena e Javier vengono ancora attaccati giornalmente, con molti utenti che non credono alla veridicità del loro amore, facendo pesanti insinuazioni. Al che, giunti ormai a fine agosto, la 35enne ha deciso di prendere azioni legali, annunciando di aver ingaggiato un avvocato americano.

Helena Prestes denuncia gli haters: l’annuncio

“Vi informo che qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze. Ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare formali lettere legali. Chi sceglie di agire in questo modo deve essere consapevole dei rischi legali a cui va incontro”, ha scritto Helena Prestes sul suo profilo X. Anche questo ‘avviso’, però, non ha avuto l’effetto sperato, dato che in tanti hanno subito lasciato commenti negativi, tornando ad attaccare l’ex concorrente del Grande Fratello.