Helena Prestes polemizza contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: ecco cos'è successo

Helena Prestes lancia una frecciatina ai fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ma, cosa sta succedendo? Ieri, 16 luglio, Helena ha festeggiato il suo 35esimo compleanno. Per l’occasione, la brasiliana ha festeggiato insieme alle persone più importanti della sua vita, tra cui il fidanzato Javier Martinez, con cui la crisi sembra superata totalmente. Sui social, in tanti le hanno dedicato messaggi di auguri, tra cui anche diversi ex coinquilini del Grande Fratello. Tra questi, ha particolarmente attirato l’attenzione il messaggio di Michael Castorino, eliminato dopo circa un mese di permanenza nella Casa, nelle prime puntate dell’ultima edizione.

Ma perché gli auguri di Michael hanno fatto così tanto scalpore? La risposta è semplice: Castorino è il migliore amico di Lorenzo. Dopo la fine del GF, i due sono diventati inseparabili, condividendo viaggi, uscite e tanto altro. Proprio in questi giorni, infatti, Michael e Lorenzo si trovano insieme in Sudafrica per una vacanza. D’altro canto, è ben noto che tra Helena e Lorenzo ci siano ancora conti in sospeso. I due hanno avuto un breve flirt nelle prime settimane nella Casa, ma il rapporto si è rapidamente incrinato dopo l’inizio della relazione tra Lorenzo e Shaila, diventando veri e propri nemici.

Helena Prestes pensa ancora a Lorenzo Spolverato? Cos’è successo

Di conseguenza, i fan degli “Shailenzo” – i sostenitori della ormai naufragata storia d’amore tra Shaila e Lorenzo – hanno scatenato una vera e propria bufera sui social. Difatti, se la sono presi sia con Michael Castorino, colpevole secondo loro di aver pubblicato una storia di auguri per Helena Prestes, che con la stessa Helena, “rea” di averla repostata. La modella brasiliana, però, non è rimasta in silenzio e, poco dopo, ha ricondiviso su X un post di una sua fan che attaccava apertamente i fan della ex coppia.

“Gli Shailenzo stanno piangendo da stamattina per questa storia di Castorino, poi si offendono se li chiami pazzi“, si legge nel tweet ricondiviso dalla brasiliana. Insomma, nonostante il GF sia finito da mesi e la storia tra Shaila e Lorenzo sia terminata d’altrettanto tempo, i fan della coppia sembrano ancora molto attivi e non hanno ancora dimenticato quanto accaduto nella Casa. I diretti interessati, invece, sembrano aver ormai voltato pagina e al momento non ci sono segnali di un possibile ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo.