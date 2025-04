Helena Prestes sbotta contro i fan di Zeudi Di Palma, nonché suoi ex sostenitori. Com’è noto, dopo l’ingresso di Zeudi nella Casa del Grande Fratello lo scorso dicembre, tra lei ed Helena è nata un’amicizia speciale, trasformatasi ben presto in un breve flirt durante il quale non sono mancati nemmeno un paio di baci. Il loro legame ha conquistata migliaia di fan in tutto il mondo, dando vita ad un fandom internazionale soprannominato “Zelena“. Un fenomeno senza precedenti, che ha segnato profondamente l’ultima edizione del reality, contribuendo a rivoluzionarne le dinamiche.

Helena Prestes condivide indirizzo per ricevere i regali dai fan: è polemica/ Nuovo caso sui fandom del GF

È stato anche grazie all’enorme pressione esercitata dai fan delle Zelena, tra petizioni e appelli social, che il GF ha deciso di fare un ripescaggio, nel tentativo di far rientrare la Prestes dopo la sua eliminazione. Alla fine, eccezionalmente, Helena è riuscita a diventare di nuovo una concorrente. Tuttavia, a seguito del suo rientro, la situazione tra lei e Zeudi è cambiata totalmente. Dopo aver visto l’ex Miss Italia avvicinarsi a Javier Martinez – per il quale Helena ha sempre nutrito un interesse – il rapporto tra le due è rapidamente degenerato, diventando vere e proprie rivali.

The Couple, Helena Prestes fa un appello per Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco/ Influenzerà il televoto?

Helena Prestes sbotta contro i fan di Zeudi Di Palma: cos’è successo

Poco dopo, Helena Prestes ha ufficializzato la sua relazione con Javier Martinez, segnando un distacco definitivo da Zeudi Di Palma. Dunque, le fan delle “Zelena” si sono schierate totalmente dalla parte di Zeudi, prendendo le distanze dalla brasiliana. In particolare, il fandom ha scelto di sostenere solo l’ex Miss Italia dopo alcune pesanti dichiarazioni della Prestes, che ha accusato Zeudi di strumentalizzare la propria bisessualità per andare avanti nel gioco, parlando anche di “confusione“. Parole che hanno fatto rapidamente il giro del mondo, tanto da essere riprese anche da diverse portati internazionali, che hanno accusato Helena e il Grande Fratello di omofobia.

Javier Martinez: "Helena Prestes è la donna della mia vita. E per i figli..."/ Poi lancia una stoccata

Tuttavia, le ex fan delle “Zelena” non si sono limitate a smettere di supportare Helena. Alcune di loro, infatti, continuato tuttora ad attaccarla duramente, arrivando persino a contattare i brand con cui lavora per chiedere d’interrompere la collaborazione, tirando in ballo sempre le accuse di bifobia e omofobia. A distanza di due settimane dalla sua uscita dalla Casa, Helena, stanca della situazione, è intervenuta su X, dove ha scritto: “Si stanno intromettendo nei miei lavori che non appartengono al GF. Anche se non mi fa nessun male questa gente deve smettere di mettersi in mezzo alla mia vita personale lavorativa”.