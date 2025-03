Non si placa la faida tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes al Grande Fratello. La miss è finita al centro delle polemiche per via del fatto che è arrivato un aereo per lei, con uno striscione che la difendeva sotto il punto di vista della sua sessualità. La modella brasiliana si è parecchio indispettita dopo la frase, che recitava tali parole: “LA SESSUALITA’ NNE’ CONFUSIONE. ZDPNOICONTE”. Per questo motivo, l’attesa è altissima per la nuova puntata del Grande Fratello, dove probabilmente ci sarà un nuovo confronto tra le due ragazze.

Dopo essersi sentita chiamata in causa dal messaggio aereo, Helena Prestes ha chiesto a Zeudi Di Palma di parlare di quanto successo e chiarire la sua posizione in merito all’orientamento sessuale della coinquilina. “Io non ho mai messo in discussione la tua sessualità. Ho detto solo che tu sei confusa per le cose che hai fatto con me”, ha tenuto a precisare la brasiliana, attenta a non voler apparire come quella che mette in dubbio il suo orientamento sessuale. Dopodichè, Helena Prestes ha proseguito: “Se fai così, giochi basso e fai del male alle persone. Sei stata bugiarda e falsa, rimarrai sola nella vita“.

Helena Prestes non ci sta proprio a passare come colei che attacca Zeudi Di Palma per il suo essere bisessuale, e a tal proposito ha deciso di rispondere per le rime, chiarendo le sue posizioni. Da qui, si è scatenata un’altra bagarre, alla quale hanno partecipato anche Mariavittoria Minghetti e il fidanzato Tommaso Franchi. “La confusione è sulla sua persona e non sulla sua sessualità, e questo è strumentalizzare perché è furba“, ha tenuto a precisare Helena Prestes, mentre la coppia l’ha invitata a non farsi coinvolgere ma a prendere le distanze da queste situazioni e dinamiche.

Allo stesso tempo, anche Zeudi Di Palma ha voluto sfogarsi con Chiara Cainelli e Shaila Gatta, anche lei decisamente provata da questa situazione. L’ex Miss Italia, dal canto suo ha una teoria ben diversa: secondo lei Helena dice cose che in realtà riguardano la sua stessa persona. “Io sono lo specchio di Helena“, dice, andando a tirar fuori un retroscena psicologico che di certo non ci aspettavamo. Zeudi Di Palma si dice anche molto triste per tutto quello che sta succedendo con l’ex amica. Sarà tutto vero o solo una mera “copertura” per uscirne pulita?