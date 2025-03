Nessuna tregua tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che continuano a scontrarsi al Grande Fratello. Ad accendere l’astio tra le due modelle, nel corso della settimana, è stato un messaggio aereo ricevuto da Zeudi che è parso essere anche una stoccata a Helena: “La sessualità non è confusione”. Parole che hanno effettivamente scatenato un nuovo diverbio tra le due, che è diventata un’accesa lite che è poi proseguita anche nel corso della nuova diretta su Canale 5.

Helena Prestes non ha cambiato idea su Zeudi, anzi ha voluto ribadire le sue accuse alla Miss Italia: “Io non ho messo la sua sessualità in dubbio ma la sua personalità, perché non è mai stata chiara! – ha ammesso – Sta strumentalizzando una cosa serissima. È stata una persona confusa, non affidabile e non mi vieni a mettere in mezzo.”

La parola ‘strumentalizzare’ è ciò che ha fatto scattare Zeudi, secondo la quale Helena non dovrebbe assolutamente toccare questo argomento così personale e delicati, continuando a metterlo in discussione. Helena, senza freni, ha però ribadito di trovarla finta: “Sei bugiarda e falsa e io non sopporto questo. – ha tuonato – Questo è il tuo show. Mi ha preso in giro pure quando si è avvicinata a baciarmi, a questo punto lo penso. Lei è instabile, perché dice una cosa e ne fa un’altra. Lei fa strategia, cosa che io non ho mai fatto qua dentro.” A favore di Helena e, dunque, contro Zeudi, si sono schierati dallo studio anche Tommaso Franchi, secondo il quale l’ex Miss Italia è “una grande stratega”, e Federico Chimirri, per il quale Zeudi strumentalizza un argomento così delicato soltanto ai fini del gioco.