Helena Prestes vive un momento d'oro dopo il Grande fratello: la modella brasiliana si prepara alla convivenza con Javier Martinez e a ritorno in tv.

Dopo essere stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello e aver sfiorato la vittoria, Helena Prestes sta vivendo un periodo davvero sereno. La sua storia d’amore con Javier Martinez procede a gonfie vele e, dopo aver trascorso i primi mesi a Milano, la modella brasiliana e il pallavolista argentina sono pronti a fare l’importante passo della convivenza. Stando a quello che riporta una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano, Javier e Helena hanno già trovato casa.

Nel corso di una diretta tik tok, inoltre, Helena e Javier avrebbero raccontato ai fan di aver trovato casa a Terni, città in cui Javier tornerà a giocare a pallavolo nella prossima stagione sportiva. La coppia, inoltre, si trasferirà nella nuova casa a fine agosto.

Helena Prestes torna in tv: ecco dove e quando

Helena Prestes sta vivendo un momento magico non solo dal punto di vista sentimentale ma anche professionale. Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Helena non si è più fermata e a quanto pare tornerà presto in tv con un nuovo progetto. “Lei farà un nuovo programma Tv…”, fa sapere Amedeo Venza secondo cui il nuovo progetto andrà in onda su Netflix.

“Helena Prestes confermata per il nuovo programma in partenza a Settembre! Le registrazioni partiranno proprio a inizio mese e lei è già pronta a tornare davanti alle telecamere…”, aggiunge Deianira Marzano confermando il ritorno in tv della modella brasiliana.