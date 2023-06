Helena Prestes, crisi di pianto a l’Isola: “Faccio fatica a fidarmi”/ Mazzoli: “Sta cercando aiuto”

Helena Prestes, nuovo crollo all’Isola dei Famosi 2023: interviene Marco Mazzoli

Si fa sempre più complicata la permanenza a L’Isola dei Famosi 2023 per Helena Prestes. Dopo l’ennesimo scontro con il gruppo, la naufraga è tornata a ritirarsi nella sua parte dell’isola, dove da giorni vive isolata e dove si è lasciata andare ad una crisi di pianto.

A sentirla e raggiungerla poco dopo è stato Marco Mazzoli, che ha cercato di consolarla e darle dei consigli per viversi al meglio questi ultimi giorni di permanenza in Honduras. “Helena sta cercando aiuto, forse nemmeno lei sa come chiederlo. – ha spiegato Mazzoli in confessionale; poi alla modella ha detto – Nella vita devio goderti il tragitto, non tanto le tappe. Anche il viaggio è bello. Non litigare, stia sprecando energie e ti fai male!”

Helena Prestes si sfoga con Mazzoli,: “Faccio fatica a fidarmi delle persone”

“Io faccio fatica a fidarmi delle persone!” ha ammesso Helena tra le lacrime. “Pensa che l’effetto che fai è il contrario, cioè le persone fanno fatica a fidarsi di te. Goditelo! Una settimana e mezzo e siamo tutti fuori da qua.”, le ha spiegato allora lo speaker radiofonico, che in confessionale ha dichiarato: “Credo che i miei compagni abbiano difficoltà ad andare avanti e resettare tutto perché hanno provato a dare a Helena una possibilità, spiegandole anche dove sbagliava, ma lei ogni volta dice ‘si si, ok hai ragione, ho capito’ e poi puntualmente ti delude.”

Mazzoli ha dunque ammesso che l’avventura all’Isola si sta facendo sempre più dura e le persone sono tutto ciò a cui ci si può aggrappare: “Io non so se qui siano nate delle vere amicizie, è ovvio che tutti quelli rimasti in gara stanno gareggiando. C’è chi preferisce uno, chi preferisce un altro, si sono creati dei gruppetti ma perché qua si è soli! Si sta male, si mangia poco, non si fa sesso, è una situazione drammatica, da naufragio! Quindi ognuno di noi cerca di aggrapparsi a qualcuno. – così ha concluso – Noi abbiamo creato un bel gruppetto e ho detto a Helena di fare lo stesso, di provarci. Lei mi ha detto che lo farà, vedremo!”











