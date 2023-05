Helena Prestes: “Cristina Scuccia ingrata, Pamela falsa, Alessandra vergogna!”/ Lite a quattro all’Isola!

Helena Prestes, lite con tre naufraghe all’Isola dei Famosi: parole forti in diretta

Helena Prestes fa il suo ritorno all’Isola dei Famosi dall’isola di Sant’Elena pronta ad una importante resa dei conti. In settimana la modella brasiliana ne ha avute per tutti, tre donne in particolare: Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Il confronto a quattro parte proprio con Pamela, che per Helena “è falsa, porta una maschera”.

Accusa alla quale Pamassa replica a tono in diretta: “Io con te non ho utilizzato nessuna maschera, te l’ho detto dal primo giorno che non eravamo compatibili. Fai pace con te stessa!” Helena però non cambia idea: “Lei dice le cose alle spalle, parla male di me con Luca, con Gian Maria…”

Il tempo a disposizione di Pamela scade, è dunque tempo per il confronto con Alessandra Drusian. Per Helena, la cantante ha sbagliato nei suoi confronti e l’ha usata per emergere; Alessandra non è d’accordo e sbotta: “Io non ho litigato con lei per emergere, perché io ho il mio carattere e monta monta, alla fine esplodo! Io e te non siamo compatibili. Utilizzerò l’indifferenza se dovessi rientrare nel gruppo, meglio che lo sai!” “Dovresti vergognarti! Vergogna!” è la risposta della modella.

“Sei un’ingrata!” è invece l’accusa di Helena all’ex amica Cristina Scuccia. L’ex suora però replica con calma: “Le amicizie vere non nascono così, si coltivano nel tempo. Siamo su due punti di vista diversi, non ci incontreremo mai. Hai troppe sfaccettature, io sto con le persone limpide, empatiche, ad un certo punto questa empatia non c’è stata più.”











