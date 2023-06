Helena Prestes: “Cristina Scuccia? Secondo me non è etero”/ E sul Grande Fratello Vip…

Helena Prestes e la domanda su Cristina Scuccia

Sull’Isola dei Famosi 2023, con la vittoria di Marco Mazzoli, è calato ufficialmente il sipario. Tra le protagoniste indiscusse del reality show ci sono state Helena Prestes e Cristina Scuccia. Molto diverse tra loro sia caratterialmente che per le esperienze di vita, Helena e Cristina, inizialmente, avevano legato molto al punto che sembravano pronte a combattere contro tutti gli altri concorrenti dell’Isola. Poi qualcosa si è rotto e l’amicizia si è trasformata in rivalità. Helena, in particolare, è stata spesso al centro di discussioni nel corso delle quali si è lasciata andare a commenti sui compagni d’avventura.

Helena, durante la permanenza in Honduras, non ha risparmiato critiche a Cristina Scuccia lasciandosi andare anche a commenti sulle sue scelte. Rientrata in Italia ha così risposto ad alcune domande dei fan e, anche in questo caso, non è mancata una risposta su Cristina.

Helena Prestes parla della vita sentimentale di Cristina Scuccia

Durante le settimane trascorse in Honduras, Cristina Scuccia ha parlato anche della propria vita privata svelando di aver lasciato una persona per lei importante senza aggiungere dettagli sull’identità di tale persona. Tra le tante domande ricevute da Helena, è spuntata anche quella relativa all’orientamento sessuale di Cristina. “Secondo te Cristina è etero?”, ha chiesto un utente e Helena ha risposto così – “Secondo me sì”.

Qualcuno, inoltre, le ha chiesto se accetterebbe do partecipare al Grande Fratello. Helena non ha chiuso le porte al reality svelando di essere disposta ad andare ovunque ci sia cibo ma di non voler più tornare dove il cibo non c’è facendo chiaramente riferimento all’Isola.

