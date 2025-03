Helena Prestes torna a criticare Beatrice Luzzi durante la diretta del Grande Fratello. Nel corso di questi mesi, la brasiliana ha più volte manifestato la sua antipatia nei confronti dell’opinionista, arrivando persino a dichiarare di non considerarla un buon esempio per il pubblico. Ebbene, lunedì 17 marzo, l’influencer è tornata ad attaccarla, usando parole piuttosto pesanti. Cos’è successo esattamente? Nell’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha dedicato uno spazio importante alla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che sembrano ormai giunti ad un punto di non ritorno.

Shaila Gatta, segnale di "pace" con Stefania Orlando al GF?/ "Ti offrirò un caffè fuori": la replica

Nel bel mezzo delle loro liti, è intervenuta anche Stefania Orlando, che ha preso inaspettatamente le parti di Lorenzo. Alcuni giorni fa, infatti, l’ex gieffina ha pubblicato un post su X, in cui ha accusato Shaila di aver deciso di allontanarsi da Lorenzo solo per strategia, mettendo in dubbio la sincerità del suo amore. Ovviamente, Alfonso ha colto l’occasione per mostrare il tweet agli ‘Shailenzo‘, scatenando il caos in Casa. A quel punto, Beatrice si è intromessa per rassicurare Shaila, sottolineando che sotto il post di Stefania c’erano numerosi commenti negativi.

Helena Prestes contro Zeudi Di Palma, lite al Grande Fratello: "Falsa e instabile"/ "Una bugiarda, stratega"

Helena Prestes fa un polemico commento contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello: cos’ha detto

L’intervento di Beatrice Luzzi ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini, che l’ha rimproverata duramente, specificando che non è consentito riportare ai concorrenti informazioni provenienti dall’esterno. Il commento di Beatrice non è stato criticato solo da Signorini, ma anche da Helena Prestes. Mentre vedeva la scena dalla Casa, infatti, la brasiliana ha detto: “Beatrice è una che vive di commenti e di like. Vive di commenti e strategie, ho già capito questa cosa”.

Helena e Lorenzo di nuovo vicini al Grande Fratello, Javier gelato: "Sono incazz*to"/ "Ho dei dubbi adesso"

Vedendo la Luzzi menzionare i commenti negativi sotto il post di Stefania, Helena ha apprezzato ancora meno l’opinionista, arrivando alla conclusione che le sue opinioni siano dettate esclusivamente dal consenso del web. La 34enne non è l’unica a pensarla in questo modo, dato che negli ultimi mesi l’opinionista è stata più volte criticata per la sua presunta mancanza di imparzialità. Ad ogni modo, dopo il confronto con la Luzzi, la Orlando è corsa a scrivere un altro post su X, frecciando ovviamente l’opinonista: “Non sapevo che Luzzi controllasse i commenti dei miei X”.