Dopo aver superato la crisi, Helena Prestes e Javier Martinez sono sempre più “social”. Ricordiamo che, circa un mese fa, i due sono stati travolti da uno scandalo mediatico dopo che l’ex fidanzato di lei, Carlo Motta, ha rivelato che i contatti tra di loro sono continuati anche dopo l’esperienza al Grande Fratello. Addirittura, Carlo ha condiviso alcune foto recenti insieme alla brasiliana, lasciando intendere anche la possibilità di presunti incontri intimi tra i due. Al che, Helena ha negato qualsiasi ritorno di fiamma, mentre Javier è rimasto in silenzio per giorni, preferendo non commentare la vicenda.

Ad ogni modo, gli “Helevier” sono riusciti a superare anche questo momento delicato, tornando da qualche settimana a mostrarsi più uniti e innamorati che mai. In questi giorni si stanno godendo le vacanze estive, ricominciando a intrattenere i loro fan con contenuti social. Tuttavia, un recente TikTok pubblicato da Helena ha scatenato non poche polemiche, attirando critiche persino da parte di alcuni suoi stessi sostenitori.

le persone accanto a lei nn le vogliono veramente bene dico questo pic.twitter.com/sAgwhYzdAl — sara 🐙 (@psychosaru) July 10, 2025

Helena Prestes e Javier Martinez: coppia fake o crisi superata?

Recentemente, Helena Prestes ha pubblicato su TikTok un video in cui si mostra mentre indossa una maschera da cavallo per spaventare Javier Martinez al mattino, rincorrendolo per casa sempre con la stessa maschera, che è un riferimento al soprannome che i fan hanno dato alla coppia fin dai tempi del Grande Fratello, chiamandoli “cavallini“. Insomma, nulla di scandaloso. Tuttavia, il siparietto ha diviso gli utenti.

Alcuni fan, infatti, lo hanno giudicato imbarazzante e forzato, accusando Helena di voler fingere una serenità ritrovata con Javier dopo lo scandalo legato al suo ex, Carlo Motta. Secondo alcuni, infatti, la coppia non sarebbe così felice come vuole far credere. Ad ogni modo, al momento si tratta solo di indiscrezioni. Anzi, secondo alcune indiscrezioni, pare che Helena e Javier andranno a convivere a breve.