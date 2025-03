L’ultima diretta del Grande Fratello ha contribuito a creare una nuova frattura tra Helena Prestes e Javier Martinez. Le immagini della ritrovata complicità della modella con Lorenzo Spolverato hanno scatenato nuovi dubbi nel pallavolista argentino, che teme che la fidanzata non sia del tutto sincera sui suoi sentimenti. Questo ha portato ad una nuova lite nella notte e ad un conseguente crollo di Helena, che si è sfogata con Jessica Morlacchi, arrivando a dichiarare di non essere più sicura che Javier sia la persona giusta per lei.

“Non mi fido di Javier, non credo che sia la persona giusta per me.” ha ammesso, tra le lacrime, Helena Prestes, trovando che il ragazzo abbia eretto un muro con lei e sia ora molto freddo e distaccato nei suoi confronti. Dal suo canto, Jessica l’ha invitata a non pensare al peggio, perché è normale che, da arrabbiati, si possa agire in questo modo.

“Vi volete bene, siete solo arrabbiati. Non è successo nulla di grave”, ha detto la cantante a Helena. La modella non ne è certa e anzi già immagina la fine della sua avventura al Grande Fratello, nella prossima puntata, con un peso in più sul cuore: quello di aver lasciato in bilico la relazione con Javier Martinez. Helena ha allora tenuto a precisare che di Lorenzo Spolverato apprezza la simpatia e la leggerezza mostrata negli ultimi giorni da single, ma nulla di più. Eppure, Javier non ne è certo, anzi sospetta che i sentimenti di Helena per Lorenzo non siano mai veramente cambiati e che lei tenga ancora a lui. Jessica ha tuttavia tentato di rassicurarla, invitandola a dare del tempo a Javier prima di intraprendere un dialogo risolutivo.