Helena Prestes si scaglia contro Beatrice Luzzi durante la puntata del Grande Fratello. Cos’è successo questa volta? Nel corso di questi mesi, Beatrice non ha mai nascosto di avere una preferenza nei confronti di Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, mostrandosi invece molto critica nei confronti di altri concorrenti come Helena e Stefania. Anche nella puntata di lunedì, 10 marzo, l’opinionista ha difeso Shaila contro Stefania Orlando. Le due gieffine, infatti, hanno avuto un acceso confronto in Superled, durante il quale la ballerina ha accusato la coinquilina di essere una persona cattiva e poco umana.

Al che, interpellata da Alfonso Signorini, la Luzzi ha detto: “Stefania, tu giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua. Shaila le ha detto che è cattiva e io sono abbastanza d’accordo con lei”. Un parere lapidario, che ha fatto discutere sia dentro che fuori la Casa. Durante il faccia a faccia tra le due donne, alcuni spettatori hanno seguito con attenzione le reazioni degli inquilini in salone, notando in particolare dei commenti pungenti di Helena verso Beatrice. La brasiliana, infatti, non riesce a comprendere come faccia l’opinionista a difendere ancora gli ‘Shailenzo‘, affermando di non provare stima nei suoi confronti.

Helena Prestes lapidaria su Beatrice Luzzi al Grande Fratello: cosa pensa dell’opinionista

“Che brutto esempio che dà Beatrice. Non mi sorprende che lei sostiene Lorenzo e Shaila. Io stimo zero questa Beatrice, non è niente di quello che pensavo”, ha detto Helena Prestes mentre osservava lo scontro tra Stefania e Shaila in Superled. Vedendola agitata, Javier Martinez l’ha esortata a calmarsi e a smettere di parlare. A quel punto, la brasiliana si è innervosita ancora di più e ha esclamato: “Javi smettila di dirmi di stare zitta. Voglio che gli autori sentano il mio commento”. Dunque, Helena ha detto a gran voce le sue critiche contro Beatrice, probabilmente con l’intenzione che venissero riportate anche alla stessa opinionista.

Ma, la Prestes non è stata l’unica ad attaccare la Luzzi dopo la sua discussione con Stefania Orlando. Su X, è intervenuta addirittura Anna Pettinelli, che ha difeso la sua amica Stefania, accusando Beatrice di non essere obiettiva e di comportarsi come se fosse ancora una concorrente del Grande Fratello, anziché un’opinionista. Fino ad ora, la Luzzi non ha ancora risposto agli attacchi di Helena e di Anna. Tuttavia, è probabile che nei prossimi giorni arrivi la sua pungente replica a queste dichiarazioni.