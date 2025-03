Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì, 3 marzo, c’è stato un duro confronto tra Zeudi Di Palma e suo padre Pasquale. L’uomo ha abbandonato la 23enne quando era solo una bambina e, stando ai racconti di Zeudi, da allora si è fatto vivo solo nei momenti di maggiore esposizione mediatica di lei, ovvero quando ha vinto Miss Italia e, adesso, durante la sua partecipazione al reality di Canale 5. Con le lacrime agli occhi, la giovane partenopea ha chiesto al padre come mai non avesse mai fatto un vero sforzo per cercarla, ribadendo di non considerarlo un vero padre.

Alla fine, ha accettato di stringergli la mano, rimanendo comunque ferma sulla sua posizione. Insomma, un atteggiamento veramente stoico e maturo quello di Zeudi, che ha emozionato dentro e fuori la Casa. Una delle poche voci fuori dal coro, però, è stata quella di Helena Prestes. Mentre andava in onda il confronto tra Zeudi e il padre, infatti, la brasiliana ha fatto dei commenti che non sono passati inosservati al pubblico e che hanno scatenato una polemica. Il motivo? Secondo Helena, la coinquilina avrebbe sbagliato a rispondere in quel modo al padre, dichiarando di essere contro questo tipo di chiusura nei confronti di un familiare.

h: “siamo diverse io e lei, in questa situazione non avrei risposto così” pic.twitter.com/cFmO5AvouG — ALY🍒 (@sonoinfastidita) March 3, 2025

Helena Prestes attacca Zeudi Di Palma: cosa pensa del confronto con il padre al Grande Fratello

“Siamo diverse io e lei, in questa situazione non avrei risposto così”, ha commentato Helena Prestes, mentre sentiva Zeudi Di Palma accogliere con poco entusiasmo la visita del padre. Dopodiché, ha aggiunto: “Io sono contro questo. Succedeva la stessa cosa con mio padre, ma io sono stata molto recettiva. Parlate tanto dell’amore qua, ma secondo me non v’interessa l’amore”. “Io sono padre e quello non è essere padre”, ha risposto Federico Chimirri, sostenendo che, invece, Zeudi avesse fatto più a che bene a non perdonare suo padre. I commenti della brasiliana hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando una valanga di critiche.

Secondo molti spettatori del Grande Fratello, le parole di Helena sono state totalmente fuori luogo e, addirittura, persino cattive. Tra l’altro, fino a poche settimane fa, Zeudi ed Helena erano legate da una profonda amicizia. Di conseguenza, questi giudizi hanno indignato a maggior ragione le “Zelena“, che ormai si sono completamente schierate contro l’influencer. Quando è tornata in salone, Helena ha abbracciato Zeudi, dicendole però che avrebbe voluto parlare di questa situazione. Ci sarà un confronto tra le due sulla questione legata al padre della napoletana? Non resta che aspettare per scoprirlo.