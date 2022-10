Helena Prestes difende Nikita e svela la verità sul GF/ “Ero a Roma per un evento”

Helena Prestes smentisce la sua partecipazione al GF Vip

In queste ultime settimane si sono susseguite numerosi voci sulla partecipazione di Helena Presetes, al Grande Fratello Vip 2022. I rumor la davano ormai per la prossima concorrente del reality show, considerando che è amica di Nikita Pelizon ed ex fiamma di Antonino Spinalbese.

A smentire i rumor sul suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ci ha pensato lei in un’intervista a FanPage: “Io al GFVip? La notizia è uscita perché ero a Roma nel giorno in cui Nikita ha parlato di me in confessionale e, nello stesso tempo, anche Antonino Spinalbese ha fatto il mio nome. Quindi i social hanno iniziato a dire che mi trovavo a Roma per quel motivo, ma non è vero, ero in città per un evento di moda. Sicuramente a breve non sarò una concorrente del GF, sono concentrata sul lavoro”. Sulla possibilità che sia stata contattata dal GF Vip mantiene il riserbo: “Questo non posso dirlo”.

Helena Prestes su Nikita Pelizon: “E’ una ragazza sensibile, non vuole creare dinamiche”

Helena Prestes e Nikita Pelizon hanno fatto Pechino Express insieme e sono diventate grandi amiche. Il volto televisivo ha voluto spendere belle parole per la sua amica, ora nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Ai microfoni di FanPage, Helena Prestes dichiara: “Sapevo che sarebbe piaciuta così tanto al pubblico. Ho visto che era una delle preferite già nelle prime settimane. Chi la guarda da casa ha capito che è una ragazza sensibile, che non sta giocando ed è per questo che sta andando bene. Nikita non ha la malizia di creare dinamiche e litigi, quello che vuole è fare amicizia con persone nuove e conoscere anche altre versioni di se stessa. Sta vivendo al massimo questa esperienza”. Su Antonino, invece, aggiunge: “Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere. L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: “Mi dai un beso?”. Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla”.

