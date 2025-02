Helena Prestes e Giglio ai ferri corti: scoppia la lite dopo le critiche mosse a Shaila Gatta

Helena Prestes e Giglio sono stati i protagonisti di un’accesa lite sul finale della nuova diretta del Grande Fratello. Uno scontro nato in seguito alle critiche fatte da Mattia Fumagalli al gruppo in cui sta il parrucchiere – Shaila, Lorenzo e company – interessato, a suo dire, soltanto a parlare di gioco. Un’affermazione che Helena ha confermato, lanciando poi una stoccata extra, parlando di ‘tentativi di manipolazione’ del gruppetto ai danni dei nuovi arrivati.

A lanciarsi in difesa di Shaila Gatta, e soprattutto contro Helena, è stato proprio Giglio, accusandola di incoerenza: “La più attaccata al gioco qua sei tu. Quando saremo fuori vedremo chi cambia e chi no!” ha tuonato in diretta. La risposta di Helena non si è fatta però attendere, anzi la modella ha tirato in ballo anche il mestiere del gieffino per lanciargli una critica: “Io posso già uscire perché ho già vinto tanto con Javier. Le persone non vengono da me solo perché cucino e faccio i capelli degli altri e sto attaccata a Lorenzo per paura. Non hai coerenza e so che un giorno la tua maschera cadrà, perché nella vita sei diverso. Questi giochetti che fai non mi servono!”

Giglio attacca Helena al Grande Fratello: “Sei stata incoerente da quando sei entrata”

“La tua maschera invece è già caduta due volte.” ha allora replicato Giglio, abbastanza fomentato dalle critiche mossegli da Helena Prestes in diretta al Grande Fratello. Poi ha continuato: “Ti sei contraddetta un milione di volte. Sei stata incoerente dal giorno zero qui dentro, sei tu quella attaccata alle clip! Fai ridere quando parli, dici una cosa e poi ne dici un’altra!” A placare gli animi, particolarmente accessi, è infine intervenuto Signorini.