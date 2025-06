Dopo aver incantato il pubblico del Grande Fratello in Italia, dove si è mostrata per come è realmente, facendosi amare dagli italiani, Helena Prestes potrebbe presto tornare in tv con un’altra avventura che la vedrebbe protagonista di un nuovo reality show. Si tratterebbe però di un programma non italiano, bensì brasiliano, dunque del suo Paese d’origine, considerando che la splendida modella è appunto brasiliana. Il programma in questo è “Fazenda”, arrivato alla sua diciassettesima edizione. Un programma molto amato in Brasile e conosciuto anche nel resto del mondo. Dopo aver ottenuto una grande popolarità con il Grande Fratello in Italia, infatti, per Helena non finiscono qui i successi: proprio in virtù dell’enorme successo fatto registrare, Helena avrebbe ricevuto la proposta di tornare in Brasile e di partecipare a “Fazenda 17”.

A lanciare l’indiscrezione è una pagina brasiliana di gossip, “Desembruxa Online”, che ha spiegato come Helena sarebbe in lizza per prendere parte al cast del nuovo reality, simile a “La fattoria” in Italia. Proprio in virtù delle dinamiche create all’interno della casa del Grande Fratello, gli autori del reality brasiliano avrebbero pensato a lei per portare un po’ di pepe nello show. Non è ancora chiaro se la proposta sia già arrivata, o forse sì: proprio Helena Prestes, infatti, sui social ha smentito la sua partecipazione al programma brasiliano ma non è detto che non possa cambiare idea.

Helena Prestes in un reality in Brasile? I fan ci sperano e lei…

I fan italiani e brasiliani si sono subito allarmati quando hanno sentito che Helena Prestes potrebbe partecipare ad un nuovo reality show in Brasile. In tanti sperano che sia così mentre altri no: in particolar modo chi tifa per lei e Javier, conosciuto appunto nella casa del Grande Fratello, teme che la lontananza potrebbe avere ripercussioni sul loro rapporto. Al momento, comunque, è tutto fermo e lei stessa ha smentito una sua partenza.