Quando Helena Prestes ha battuto al televoto Zeudi Di Palma durante la finale del Grande Fratello, molti si sono detti certi che sarebbe stata lei la vincitrice assoluta dell’edizione. Invece, a gran sorpresa, è stata Jessica Morlacchi a conquistare la vittoria, battendo con poco scarto la modella brasiliana all’ultimo televoto. Un finale che ha spiazzato il pubblico e anche la stessa Helena, certa di essere un osso duro da battere. Ma cosa ha quindi pensato di questo smacco? Come ha preso Prestes questa tanto amara sconfitta?

È stata lei stessa a dirlo durante una breve intervista rilasciata ad Alfonso Signorini durante il suo format Boom. Stuzzicata dal conduttore del Grande Fratello, Helena ha parlato della vittoria di Jessica e della sua competitività nel gioco, dichiarando: “Sono felicissima. Non ho un minimo di tristezza per avere perso. Zero. Sai lo pensavo, visto che sono competitiva. Grazie davvero a voi.”

Helena Prestes, sconfitta al Grande Fratello già superata grazie a Javier Martinez

Helena, dunque, avrebbe affrontato con totale leggerezza la sconfitta nella finalissima del Grande Fratello, nonostante sia nota per essere una concorrente competitiva, che lotta con tutta se stessa per l’obiettivo. Ad incidere in questo cambio di rotta è stata la presenza di Javier Martinez nella sua vita. I due hanno trascorso insieme la notte dopo la fine del reality e, a quanto pare, la modella non avrebbe avuto neppure il tempo per pensare alla sconfitta perché “Non ho dormito niente. Javier non mi ha lasciato dormire”, ha confessato ad Alfonso Signorini. Insomma, Helena è ora tutta proiettata sulla sua storia d’amore col pallavolista argentino, tutto ciò che c’è di negativo del Grande Fratello, sconfitta compresa, sembra sia già una pratica archiviata per lei. Tant’è che la coppia, ora finalmente insieme, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe già pensando ad un grande passo…