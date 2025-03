È ormai passato più di un mese da quando Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di fidanzarsi al Grande Fratello. Dopo quasi cinque mesi di convivenza, Javier ha finalmente deciso di darsi una possibilità con la brasiliana, iniziando una storia d’amore piena di passione. Addirittura, nel giro di poche settimane, i due hanno dichiarato di essersi innamorati. Nonostante ciò, non mancano comunque le discussioni tra di loro. Negli ultimi tempi, si sono ritrovati più volte a litigare a causa delle continue liti di Helena con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, per poi chiarirsi poco dopo.

Ebbene, ieri notte, tra gli “Helevier” c’è stato un nuovo diverbio, ma questa volta su un tema diverso e ironico. Prima di andare a dormire, Helena è andata in camera da letto per comunicare al fidanzato che avrebbe dormito da sola. “Voglio un po’ di spazio, ci sono 24 letti, quando torniamo nella vita reale dobbiamo dormire insieme per sempre perché non c’abbiamo altri letti. Ok, grazie”, ha detto, prima di andare via dalla stanza. Al che, Javier ha sorriso, mentre Tommaso Franchi ha subito capito che la brasiliana era infastidita.

Tensione tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello: cos’è successo

“Guardala, lei vuole che ti alzi a rincorrerla”, ha detto Tommaso Franchi. Secondo lui, infatti, quella di Helena era solo una mossa per capire se Javier avrebbe insistito per dormire con lei. Tuttavia, l’argentino non poteva alzarsi per un motivo ben preciso. “Sto in mutande”, ha risposto sorridendo. Alcuni fan hanno fatto notare che, poco prima in giardino, Javier aveva proposto alla fidanzata di fare l’amore durante la notte e, di conseguenza, c’è chi ha collegato questa ‘risposta hot‘ a quella proposta.

Ad ogni modo, poco dopo, Helena è tornata in camera ridendo e continuando a provocare il pallavolista. “Prendo le mie cose”, ha esclamato, prima di avvicinarsi al letto di Javier. Stando a quanto riportato dai sostenitori degli “Helevier“, i due hanno poi dormito insieme e il ‘botta e risposta’ era solo parte di un gioco della brasiliana. Insomma, la storia tra i due gieffini sembra procedere a gonfie vele. A distanza di poche settimane dalla fine di quest’edizione del Grande Fratello, non resta che attendere per scoprire se dureranno anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia.