Helena Prestes e Zeudi Di Palma: torna la pace al Grande Fratello

Dopo aver discusso per il rapporto di amicizia che Zeudi Di Palma ha con Shaila Gatta e che Helena Prestes non gradisce, tra la modella brasiliana e l’ex Miss Italia è tornata la pace. Le due concorrenti del Grande Fratello, dopo un silenzio di 24 ore, sono state le protagoniste di un confronto senza filtri durante il quale sono state dette anche parole importanti. “Vieni, Zeudi, facciamo pace. Abbiamo litigato e questo mi ha fatto aver paura di lei. Ho paura di fidarmi di te”, le parole di Helena che ha fatto il primo passo per una riconciliazione. “Non ti sei mai fidata di me, è diverso”, ha replicato Zeudi che ribadisce di voler essere libera di poter avere rapporti di amicizia con tutti.

Chiara Cainelli, due di picche ad Alfonso D'Apice al Grande Fratello 2024/ "Non sei sincero, vigliacco"

Helena si è detta dispiaciuta di aver discusso con lei per un nonnulla e ha provato a chiarire la propria posizione. “Io non voglio allontanarti da nessuno in questa casa. Tu puoi fare quello che vuoi. L’ho detto urlando perché in questi giorni sono un po’ accesa”, ha aggiunto Helena che ha poi dormito con Zeudi.

Grande Fratello, salta la doppia puntata: cambia ancora la programmazione/ Ecco quando andrà in onda

I dubbi di Helena Prestes su Zeudi Di Palma

Dopo aver dormito con Zeudi Di Palma, nonostante la pace, Helena Prestes continua ad avere dubbi su di lei e a non fidarsi totalmente. Helena, così, si è confidata con Stefania Orlando svelando le proprie intenzioni con Zeudi. “Io non mi fido, ma questo non dipende solo da lei”, le parole della modella brasiliana. Helena ha poi raccontato alla Orlando la delusione vissuta con l’ex fidanzato con cui sognava di sposarsi.

Tornando, poi, su Zeudi, ha ribadito di avere dei dubbi non solo per i suoi atteggiamenti, ma anche per quello che è accaduto in casa. “Lei è giovane, vuole vivere la vita ed è giusto. Poi ha baciato un altro (Alfonso), quindi preferisco considerarla solo un’amica”, ha concluso.

Bernardo Cherubini, Stefania Orlando lo rimprovera su Amanda Lecciso: "Stai esagerando"/ Cos'è successo