Helena Prestes e i dubbi sulla vittoria al televoto di Jessica Morlacchi

Helena Prestes non accetta la vittoria al televoto di Jessica Morlacchi che è stata scelta dal pubblico come prima finalista donna del Grande Fratello. Dopo Lorenzo Spolverato che ha battuto Javier Martinez, il pubblico ha deciso di regalare la finale in anticipo anche a Jessica che ha avuto la meglio su Helena con una netta differenza di voti. Un verdetto che, però, sta mandando in crisi Helena che sta vivendo giornate difficili anche a causa della relazione con Javier Martinez.

Ritrovata la tranquillità con il pallavolista argentino, Helena ha ricominciato a pensare alla finale non riuscendo a capire perché il pubblico le abbia preferito Jessica che, incredula, ha accolto l’esito positivo del televoto. “Mi sono fatta un mazzo così, e vedono solo il peggio. Sono stanca, triste”, ammette sconsolata la ragazza.

Le parole di Helena Prestes sul televoto

Durante una chiacchierata in giardino con alcune delle persone che le sono più vicine come Mattia, Amanda e Stefania, Helena ammette di avere dubbi sull’esito del televoto in virtù dei voti che sarebbero arrivati dall’estero esattamente come accaduto con il televoto che ha decretato il suo rientro nella Casa dopo l’eliminazione. “Poi a me è stato detto che non contavano i voti dall’estero, poi invece mi hanno detto ‘non te lo posso dire’. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dire altro“, ha detto.

Mentre era a letto, poi, rivolgendosi ai fan attraverso le telecamere del Grande Fratello, è tornata sull’argomento chiedendo di ricevere un aereo per poter capire cosa abbia fatto di sbagliato per non essere stata eletta prima finalista.

