Helena Prestas attacca Zeudi Di Palma, clima teso al Grande Fratello tra le due coinquiline

Momenti di tensione al Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Dopo il messaggio di supporto ricevuto da Zeudi, che recitava “la sessualità non è confusione“, Helena ha voluto chiarire la sua posizione, considerando i malumori precedenti tra lei e Zeudi. In un confronto abbastanza acceso, Helena e Zeudi non se le mandano a dire. La Di Palma viene appoggiata anche dalle amiche Chiara e Shaila, mentre Helena si ritrova sola contro tutte.

“Io non ho mai messo in discussione la tua sessualità. Ho detto solo che tu sei confusa per le cose che hai fatto con me”, tuona la concorrente gieffina, che poi accusa la coinquilina di non aver il coraggio di affrontarla apertamente. A quel punto intervengono anche Chiara e Shaila, in difesa di Zeudi, e i toni si accendono ulteriormente fino a rendere impossibile il confronto.

Helena Prestas attacca Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Fai le scenate perché vivi di questo”

Dopo lo scontro ci pensa Javier a consolare Helena, che probabilmente si è sentita accerchiata e che avrebbe voluto parlare da sola con Zeudi. Il ragazzo le suggerisce di provare a dialogare con Zeudi con più apertura, evitando nervosismi e tensioni inutili. Ma è la stessa Prestes a mettere le mani avanti. A suo dire, infatti, con Zeudi non sarebbe possibile sostenere un normale dialogo tra persona adulte.

“Non ha voluto parlare, vuole fare la scenata perché di questo vive”, le parole dure di Helena, che accusa Zeudi di aver strumentalizzato le sue parole per tornaconto personale. “Parlare con lei è come parlare con un muro di gomma. Anche perché a lei fa pure comodo questa cosa”, l’affondo della concorrente gieffina.

