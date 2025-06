Helena Prestes e Javier Martinez travolti da accuse, polemiche e bufera: spunta la vendetta dell’ex Carlo Motta

Helena Prestes è finita nel ciclone di accuse e polemiche da quando il suo ex fidanzato Carlo Motta ha postato sui social degli scatti che li ritraevano insieme, lasciando intendere che tra di loro ci fosse del tenero. A distanza di giorni è arrivata la replica della modella brasiliana ed è partito un duro botta e risposta. L’attuale fidanzato della Prestes, invece, Javier Martinez è rimasto in silenzio, per il momento, mentre il suo team ha ammesso di non aver nulla da dire sulla situazione sentimentale del modello ma a molti non è sfuggito che Jessica Notaro, sua manager e migliore amica, ha tolto il segui sui social ad Helena.

Ed adesso ad entrare a gamba tesa nella situazione ci ha pensato Deianira Marzano che nelle scorse ore ha accusato di gelosia e vendetta l’ex fidanzato di Helena Prestes, Carlo Motta. L’esperta di gossip non ha dubbi, Motta ha agito in questo modo per pura gelosia addirittura è arrivata a parlare di ‘vendetta’ e che ha orchestrato una vera e propria trappola ai danni della modella brasiliana. Perché Motta avrebbe agito in questo modo? Il motivo è presto detto, secondo la Marzano avrebbe perso la testa quando sono iniziati a circolare i rumor sulla gravidanza della Prestes, poi smentiti. Insomma immaginando che Helena e Javier avrebbero avuto un figlio ha diffuso le foto per ripicca.

Carlo Motta, l’ex fidanzato di Helena Prestes sotto accusa: arriva la dura replica

Subito dopo le illazioni di Deianira Marzano sul fatto che Carlo Motta sarebbe geloso di Helena Prestes e Javier Martinez, è intervenuto lo stesso modello che ha risposto in privato all’influencer, la quale ha sua volta ha postato lo screen. Motta ha smentito tutto: “Quali sostanze assumi” ma nel frattempo ha continuato a postare scatti e foto in compagnia della modella. Non è chiaro, invece, come siamo oggi i rapporti tra Helena e Javier, secondo alcuni i due si sarebbero già lasciati e la rottura sarebbe definitiva, mentre la stessa Prestes, sempre sui social, ci ha tenuto a precisare che tutto questo polverone che si è sollevato non ha messo in crisi il suo rapporto con Javier.