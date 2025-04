Helena Prestes aspetta un bambino da Javier Martinez? L’indiscrezione nelle ultime ore è balzata ovunque: sul web e sui giornali di gossip non si parla d’altro se non della possibilità che la modella brasiliana possa diventare mamma per la prima volta. D’altronde c’è anche da dire che ne Helena ne Javier hanno nascosto la volontà di mettere al mondo dei figli quanto prima. I due, si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello, ma fin da subito hanno mostrato un feeling e una complicità che andava oltre una semplice storia nata davanti alle telecamere. Proprio per questa ragione, i due ex concorrenti del GF di Alfonso Signorini non hanno fatto segreto della loro volontà di mettere su famiglia, allargandola con l’arrivo di bambini. Per questo, stupiscono solamente fino a un certo punto le voci che vorrebbero Helena Prestes in dolce attesa. Ma cosa c’è di vero e soprattutto come è nato il gossip?

Helena Prestes annuncia la convivenza con Javier Martinez? "Stiamo sistemando tutto"/ "Siamo molto felici"

A lanciare la bomba è stato come spesso accade l’esperto di gossip Amedeo Venza. L’influencer, che riceve quotidianamente decine decine di segnalazioni su VIP e presunti tali, ha pubblicato una serie di storie su Instagram nelle quali spiegava che l’ex finalista del Grande Fratello era stata avvistata in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. Più precisamente Helena sarebbe stata vista in una farmacia di Milano intenta a comprare alcuni prodotti per la salute e per il benessere: tra questi, anche un test di gravidanza. La segnalazione è immediatamente arrivata all’orecchio dell’esperto di gossip, che l’ha lanciata nelle storie di Instagram. Ma cosa c’è di vero? E soprattutto, la domanda che si stanno facendo migliaia di fan in giro per tutta Italia, Helena Prestes è incinta?

Helena Prestes contro i fan di Zeudi Di Palma: "Intromissioni sui miei lavori"/ "Questa gente deve smetterla"

Helena Prestes è incinta? Esplode il gossip ma…

I fan sono sobbalzati all’idea che Helena Prestes sia incinta. In tanti hanno infatti seguito con amore e affetto la sua esperienza al GF e per questa ragione sarebbero ben felici se lei aspettasse davvero un bimbo da Javier Martinez. Questo, però, non sarebbe al momento vero. Nonostante la segnalazione, infatti, Javier aveva smentito solamente pochi giorni fa una possibile gravidanza della compagna.

“Ieri nella diretta un suo amico ha chiesto a Javier se Helena era incinta e lui ha smentito subito” si legge infatti in un altro messaggio che circola sul web in queste ore. Il fidanzato di Helena ha dunque smentito una possibile gravidanza: in questo momento non ci sarebbe nessun bebè in arrivo, ma questo non vuol dire che non sia nei progetti della coppia, che non ha nascosto di avere voglia di allargare quanto prima la famiglia.

Helena Prestes condivide indirizzo per ricevere i regali dai fan: è polemica/ Nuovo caso sui fandom del GF