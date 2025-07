Helena Prestes è incinta? La showgirl brasiliana smentisce sui social la possibile gravidanza

Helena Prestes torna sotto la lente d’ingrandimento, la fidanzata di Javier Rodriguez nelle scorse ore ha fatto esplodere il mondo del gossip. Si è vociferato infatti di una presunta gravidanza da parte della stessa modella brasiliana, legata sentimentalmente al pallavolista argentino che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello. Un amore che dopo alcune voci esplose nelle ultime ore sembrava aver alimentato le voci di una gravidanza di Helena Prestes, che intervenendo in un post dedicato ai suoi abbonati su Instagram, ha chiarito una volta per tutte come stanno le cose: “Se continuate ad accusarmi di cercare hype con queste cose, smetto di postare” ha tuonato la brasiliana intervenendo sui social.

Per Helena Prestes è dunque tempo di fare i conti con la realtà, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha tuonato contro l’uscita dell’ex gieffina brasiliana, non perdendo l’occasione per pungere la ragazza e attuale fidanzata di Javier Rodriguez: “A me quello che fa arrabbiare – guarda caso sempre dopo che parlo si smuovono le cose – è che poi si dà la colpa ai fan, alle persone che sono troppo invadenti ecc” ha tuonato il gossipparo commentando così la notizia della possibile gravidanza.

Helena Prestes e Javier Rodriguez non aspettano un figlio: cosa è accaduto

Una diretta social galeotta ha fatto esplodere i fan di Helena Prestes e Javier Rodriguez nelle ultime ore. Da qui si è subito innescato il tam tam che in poche ore ha preso largamente piede, ma la notizia della gravidanza di Helena Prestes si è rivelato in realtà solo un falso allarme sul quale i due hanno giocato, prima della smentita.

Tutto esploso a causa di bacio di Javier, che durante una diretta Instagram con la fidanzata, ha baciato la pancia di Helena, scherzando: “Chi sarai? Un orsinho o una cavallinha?” Tradotto, un maschietto o una femminuccia? Niente di tutto questo, visto che la gravidanza di Helena Prestes è rimandata, almeno per ora.

