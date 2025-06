Helena Prestes e Javier Martinez pizzicati con Alessandro Borghese: saranno i prossimi concorrenti di Celebrity Chef?

Helena Prestes e Javier Martinez tornano in tv? Ben presto i due protagonisti del Grande Fratello daranno il via ad una nuova esperienza televisiva, dato che le indiscrezioni sulla loro presenza a Celebrity Chef si fanno sempre più insistenti e concrete. Infatti, la coppia è stata avvistata proprio dai fan che li hanno beccati con Alessandro Borghese. Una fonte di Deianira Marzano ha detto di averli visti insieme al celebre chef, il che rende plausibile la loro partecipazione a Tv8.

Jessica Morlacchi, la rivelazione su Helena Prestes dopo il Grande Fratello/ "Avrebbe meritato la vittoria"

Gli ex gieffini, rimasti la coppia più popolare in assoluto dopo l’ultima edizione del Grande Fratello, potrebbero essere tra i concorrenti del programma di cucina e vista la popolarità guadagnata dal reality di Alfonso Signorini, di certo continueranno ad incuriosire i fan anche in questa nuova occasione. Tra i telespettatori, infatti, c’è chi non vede l’ora di vedere Helena Prestes e il suo Javier in azione come coppia vera e propria dopo questi mesi di fidanzamento fuori dal programma. Nell’ultimo periodo si sono rincorse tante voci sul loro conto e addirittura si pensava ad una brutta crisi che li aveva condotti alla rottura.

Helena Prestes sbeffeggia Zeudi Di Palma: ma poi cancella tutto/ Cos'è successo: lo scontro social

Helena Prestes e Javier Martinez a Tv8? Tutti i progetti della coppia per l’estate

Il legame tra Helena Prestes e Javier appare invece più saldo che mai, tanto che il pallavolista argentino e la modella brasiliana sarebbero addirittura pronti ad una nuova avventura in televisione, nonchè Celebrity Chef, come abbiamo accennato. Si tratterebbe senza dubbio di un’ulteriore riprova che tra di loro va tutto a gonfie vele e che sono pronti a mostrare al pubblico quanto si amano anche dopo il periodo al Grande Fratello. Del resto, nella vita dei due gieffini ci sono tantissimi progetti, tra cui la partecipazione di Javier al Sand Rimini, evento benefico sportivo sul Beach Volley. Di certo, l’estate non farà altro che portare la coppia all’attenzione mediatica, con un debutto a Tv8 che non vediamo l’ora di vedere!