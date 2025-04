Helena Prestes e Javier Martinez a Temptation Island? L’indiscrezione bomba

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez nata nella Casa del Grande Fratello. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia ma la scintilla non è scoppiata subito, Helena inizialmente si era invaghita di Lorenzo Spolverato e poi di Zeudi Di Palma. Nel corso dei mesi, però, i due hanno capito di provare qualcosa di forte l’uno per l’altra, i due si sono messi insieme ed anche finito il reality continua la loro storia. Helena Prestes e Javier Martinez sono stati ospiti a Verissimo ed hanno parlato dei loro progetti di vita futuri, sono pronti alla convivenza e magari all’arrivo di figli.

Per quanto riguarda i loro progetti futuri, invece, sembra proprio che ci sia in ballo delle importanti novità. Dopo il Grande Fratello sembra che i due siano pronti per partecipare ad un altro reality di Casa Mediaset: Temptation Island. A lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram: “Probabilmente vedremo Helena e Javier a Temptation Island. Sarebbe pazzesco! Lei gelosissima, lui che fa il piacione, già me li immagino tra falò infuocati e tentatrici in bikini. Sarebbero perfetti, sono molto ma molto voluti.” Insomma davvero vedremo Helena Prestes e Javier Martinez a Temptation Island nella prossima edizione? I due hanno un gran seguito e sarebbero una coppia perfetta per il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

E non è tutto, secondo l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano nella prossima edizione potrebbero esserci Helena Prestes e Javier Martinez a Temptation Island. Tuttavia poco dopo ha aggiunto: “Pare che abbiano rifiutato perché troppo innamorati e non vogliono che nulla possa mettere in crisi la loro relazione.” Ed è a questo punto che Amadeo Venza ha lanciato, sempre attraverso il suo profilo social, un altro rumor: “Helena e Shaila presto in tv per un nuovo programma” Insomma le due nemiche e rivali giurate al Grande Fratello si ritroveranno faccia a faccia in un altro programma tv? L’esperto di gossip non si è sbilanciato oltre e non ha fornito ulteriori dettagli.