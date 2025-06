Negli ultimi giorni si parla tanto di Helena Prestes e di Javier Martinez, coppia probabilmente scoppiata dopo il Grande Fratello. Non sono ancora chiari i motivi della loro crisi, ma è ben chiaro il pensiero di Alfonso Signorini riguardo ai due ex gieffini. Il conduttore del reality di Canale 5 ha risposto ad alcune domande tramite Instagram pronunciandosi anche sulla modella e il pallavolista. Cos’ha detto?

Come si poteva prevedere, nel box domande a Signorini ne è spuntata una su Javier Martinez e Helena Prestes. L’utente chiedeva cosa ne pensasse il conduttore della nuova coppia e lui non si è affatto tirato indietro nell’esprimere un parere sui due ragazzi: “Penso che una storia, qualsiasi storia, debba essere vissuta nella vita reale, non sui social“. Frecciata bella grande che non è passata inosservata tra i fan del GF e che dimostra quanto dietro alla relazione dei due ci fosse troppa attenzione ai media e poco al sentimento vero e proprio.

Alfonso Signorini, dopo la stoccata a Helena Prestes elogia un’altra coppia amatissima

Al contrario, Alfonso Signorini ha elogiato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo è attualmente inviato ufficiale all’Isola dei Famosi 2025 e sta riscuotendo un’opinione positiva da parte dei telespettatori. Il conduttore del Grande Fratello ha elogiato l’influencer dopo la sua presenza a The Cage insieme ad Amadeus su Nove, dicendo queste parole tramite la box domande su Instagram: “Mi è piaciuta e migliorerà ancor più nel tempo, sono certo“. Se parteciperebbe a Belve? La risposta è sì: Alfonso Signorini spiega anche di amare Francesca Fagnani, e che accetterebbe l’invito della temutissima giornalista.