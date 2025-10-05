Helena Prestes e Javier Martinez si sposano o aspettano un figlio? In arrivo un grande annuncio a Verissimo

Helena Prestes e Javier Martinez sono pronti a fare un inaspettato annuncio. La coppia di ex concorrenti del Grande Fratello saranno protagonisti nelle prossime ore della puntata di Verissimo, il talk di Silvia Toffanin che racconterà la storia nata nella casa più spiata d’Italia, c’è chi si dice certo che tra i due possa arrivare molto presto il matrimonio. Nozze in arrivo dunque tra Helena Prestes e Javier Martinez oppure una dolce attesa? Per il momento non ci sono certezze, quello che sappiamo è che tra la showgirl sudamericana e l’ex pallavolista l’amore continua ad essere un tema centrale, visto l’amore nato tra i due diversi mesi fa e con la fiammella che non accenna a diminuire.

Per il popolo del web non ci sono dubbi sul fatto che Helena Prestes e Javier Martinez possano annunciare una gravidanza da parte della modella brasiliana, i due infatti non hanno mai nascosto la loro volontà di allargare la famiglia un domani, chissà che quel momento non possa già essere arrivato per i due.

Helena Prestes e Javier Martinez, l’indizio sulla gravidanza aveva scatenato i fan

Come ricorderanno i fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello, già qualche settimana fa era nato un siparietto sul web che aveva fatto credere che Helena Prestes fosse incinta.

In realtà, almeno ad oggi, le cose sembrano proseguire filate per i due, con i fan che hanno visto nascere la loro storia nella casa più spiata d’Italia che si augurano di avere la speciale notizia della gravidanza, mentre molti altri si augurano che i due possano annunciare il matrimonio. Vedremo oggi nella puntata di Verissimo quale delle due opzioni sarà quella reale.