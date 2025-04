Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo la finale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 31 marzo, i due si sono riuniti e hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Javier ha raggiunto Helena a Milano e da allora non si sono più distaccati. La coppia sta cercando di rendere partecipe anche il loro “fandom” nella loro quotidianità, condividendo molte foto e video insieme sui rispettivi profili Instagram. A tal proposito, ieri, venerdì 4 aprile, la coppia si è fatta notare durante una serata in discoteca.

Federico Chimirri, scatta il bacio con la sorella di Helena Prestes/ Video e reazioni

Gli “Helevier” sono apparsi in un locale insieme a Federico Chimirri e la sorella di Helena, Mariana Prestes, dando ‘spettacolo’ tra balli, baci ed effusioni. Da un lato, è scattato il bacio tra Federico e Mariana, sancendo la nascita di una possibile nuova coppia. Dall’altro, anche Helena e Javier non si sono tirati indietro, scatenandosi ‘in pista’. Sui social, hanno iniziato a circolare diversi video dei due intenti a baciarsi o a ballare in modo esplicito, mandando in tilt i loro fan. Non solo, queste immagini hanno anche scatenato una polemica e attirato diverse critiche.

Helena Prestes e Javier Martinez fidanzati dopo il GF: beccati insieme a Milano/ "Ecco la mia cavallina"

Non si staccano più non è cambiato proprio niente sono innamorati persi ❤️#helevier pic.twitter.com/QbkFTOz9Q2 — kevin (@si_sonokevin) April 4, 2025

Helena Prestes e Javier Martinez beccati in discoteca: scoppia la polemica

Nei video apparsi sui social, si vedono Helena Prestes e Javier Martinez ballare, tra “twerk” ed effusioni. Al che, alcuni detrattori l’hanno criticati, accusandoli di essere volgari e di aver “finto” dentro la Casa. In particolare, a scagliarsi contro di loro sono stati i fan di Shaila Gatta, che per mesi è stata additata come “volgare” a causa delle sue mosse di ballo. Gli stessi Helena e Javier l’hanno spesso criticata proprio per questo, nonché per i suoi momenti di passione con Lorenzo Spolverato.

Zeudi Di Palma, raccolti 55mila euro dai fan: cosa farà ora l'ex gieffina/ Scoppia la polemica

A tal proposito, queste critiche sembrano aver complito particolarmente la ballerina fuori dalla Casa, al punto da dire a Lorenzo in diretta di non aver saputo “toccare una donna“, facendo probabile riferimento alle polemiche nate contro la coppia. Di conseguenza, vedendo Helena e Javier così trattenuti una volta fuori dalla Casa, molti spettatori del Grande Fratello si sono scagliati contro di loro, accusando gli “Helevier” e i loro fan di ipocrisia. D’altro canto, però, c’è anche chi ha preso le loro difese, sottolineando come sia normale lasciarsi andare maggiormente in discoteca e ricordando la differenza tra quel contesto e la vita all’interno della Casa.