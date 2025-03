C’è chi non crede più all’amore che si va formando nella casa del Grande Fratello perché sono storie che quando cala l’intensità delle luci dello spettacolo finiscono senza fare neanche troppo rumore. Sono pochissime le storie di ex concorrenti del GF che stanno ancora insieme e che addirittura sono convolate a nozze. Sarà questo il caso di Helena Prestes e Javier Martinez? I più maligni dicono assolutamente di no.

Chi è il terzo finalista del Grande Fratello?/ Helena Prestes e Shaila Gatta in pole position

Intervenuto a Pomeriggio 5 il giornalista Davide Maggio, aspramente criticato per la sua partecipazione a Domenica In al termine delle cinque serate sanremesi, si è così espresso nei confronti della coppia che dimora ancora nella casa più spiata d’Italia: “Non ne posso più. Io e Rosanna Cancellieri abbiamo organizzato una serata per guardare insieme il GF e festeggiare la fine di questi attori”.

Javier Martinez vuole fare un trio con Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello?/ "Magari..."

Helena Prestes e Javier, ma anche Shaila e Lorenzo nel mirino di Davide Maggio

Helena Prestes e Javier Martinez formano una coppia fresca del Grande Fratello perché prima di decidere di cedere l’una tra le braccia dell’altro c’è voluto parecchio tempo: prima la modella brasiliana ha avuto una infatuazione piuttosto seria per Lorenzo Spolverato, ma quest’ultimo si è innamorato di Shaila e il loro rapporto si è sfaldato, tanto che finiscono sempre per litigare. Poi la modella ci ha provato con Javier, ma a causa della sua perenne indecisione ha preferito saltare di fiore in fiore. La parentesi Zeudi Di Palma è stata tra le più importanti nella vita gieffina di Helena: si è creato un fandom piuttosto nutrito e ancora adesso credono che tra loro due possa nascere qualcosa nel caso in cui decidesse di lasciare Javier. Sarà la modella brasiliana la terza finalista del Grande Fratello.

Grande Fratello, Zeudi e Chiara deridono Helena: "Mamma mia che gobba"/ L'imitazione scatena il web

Dopo aver chiuso con Zeudi la modella ha avuto modo di concentrarsi solo sul pallavolista e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra, anche se la crisi è sempre dietro l’angolo. Davide Maggio a Pomeriggio 5 non ha criticato soltanto loro, ma anche Shaila e Lorenzo commentando con un “come se fosse la prima volta” all’intervento di Caterina Collovati che ricordava le immagini volgari di cui sono stati protagonisti.