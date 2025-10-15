Helena Prestes e Javier Martinez presto genitori? La coppia si sbilancia su figlio e matrimonio, con grandi novità per i fan

Non ci sono più dubbi ormai: Helena Prestes e Javier Martinez fanno sul serio. A chi credeva che la loro storia d’amore sarebbe finita una volta usciti dalla Casa del Grande Fratello, la coppia ha risposto mostrandosi innamorata e unita nonostante gli alti e bassi. Ma non è tutto: l’amore tra loro è così forte che i due stanno pensando di creare una famiglia. Helena e Javier lo hanno ammesso proprio di recente, in un’intervista rilasciata a Chi, rivelando il progetto di diventare presto genitori.

“Non stiamo prendendo le precauzioni… stiamo provando ad avere un bambino”: ha rivelato Helena, dicendosi contenta di come stanno procedendo le cose col fidanzato. Tuttavia, non ha fatto mistero di essere comunque spaventata dalla possibile maternità: “Ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso… sento che è vero ed è possibile. E ho paurissima”.

Helena Prestes e Javier Martinez si sposano? “L’intenzione è quella”

E se Helena Prestes parla di maternità, Javier Martinez parla di matrimonio. Lo sportivo non ha fatto mistero di voler convolare a nozze con la modella brasiliana: “L’intenzione è quella di sposarci.”, ha spiegato ai microfoni di Chi, ammettendo che la convivenza con Helena “è stato un bel banco di prova e adesso è bello e basta.” Infatti, nei primi mesi post Grande Fratello, Javier non stava lavorando, il che è stato strano e spaesante per lui. Ora che invece gli impegni lavorativi e sportivi non mancano, “Mi sembra – non siamo scaramantici – che tutto stia funzionando, che tutto si stia allineando”, ha ammesso. La coppia, insomma, sta vivendo un momento idilliaco, che potrebbe portare ad un’importante svolta per la loro relazione.