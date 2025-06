Helena Prestes e Javier Martinez: il silenzio continua

Gli ultimi giorni non sono stati facili per i fan di Helena Prestes e Javier Martinez che temono la rottura della coppia dopo le rivelazioni di Carlo Motta, l’ex fidanzato della modella brasiliana che ha svelato di averla vista più volte dopo la fine del Grande Fratello. Dopo qualche giorno di silenzio assoluto, Helena ha deciso d’intervenire pubblicando un comunicato tra le storie del suo profilo Instagram con cui ha ribadito di amare Javier smentendo qualsiasi tradimento.

Nessun comunicato, invece, da parte di Javier Martinez che, oltre ad aver cancellato tutti i post relativi al Grande Fratello e alla storia con Helena, non ha assolutamente commentato la situazione. Nel frattempo, i manager di Javier Martinez avrebbero smesso di seguire Helena Prestes. Secondo Deianira Marzano, inoltre, pare che Javier potrebbe cambiare agenzia.

Helena Prestes e Javier Martinez: i fan li beccano a Bologna

Nonostante Helena Prestes e Javier Martinez non parlino della situazione, a rassicurare tutto il fandom sono stati i fan che li hanno pizzicati a Bologna. sui social è così spuntato un video in cui Helena e Javier posano insieme ad una piccola fan per una foto ricordo. Il filmato è diventato immediatamente virale facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan.

Non si conosce il motivo della presenza di Helena e Javier a Bologna, ma tanto è bastato per placare il fandom degli Helevier che, da giorni, speravano di vederli nuovamente insieme. Ora, tuttavia, tutti i fan sperano che siano gli stessi Helena e Javier a condividere nuovi contenuti di coppia per mettere fine alle voci della presunta crisi.

