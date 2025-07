Helene Prestes e Javier Martinez, a distanza di tre mesi dalla fine del Grande Fratello, continuano ad essere innamorati e molto uniti. La coppia, nata durante l’ultimo periodo del reality show, ha superato un’importante crisi scatenata dalle rivelazioni di Carlo Motta, l’ex fidanzato della modella brasiliana. In silenzio e senza rilasciare dichiarazioni se non un post pubblicato da Helena per difendere la propria posizione e la propria relazione, la coppia ha continuato a vivere la storia condividendo sui social qualche contenuto di coppia.

Superato il momento difficile, Helena e Javier si sono concessi anche qualche giorno di vacanza in Sardegna dove Helena ha potuto conoscere tutta la famiglia del fidanzato. Tra i due, dunque, tutto sta andando a gonfie vele e l’ultima segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano sembra confermarlo.

Helena Prestes e Javier Martinez pronti al grande passo

Nessuna gravidanza in corso, nonostante i vari rumors, per Helena Prestes e Javier Martinez che, però, fanno sul serio e sono pronti ad un gesto importante come si intuisce da un messaggio che Deianira Marzano ha ricevuto dai fan della coppia e che ha deciso di condividere.

“Helena ha fatto un Tik Tok dove scarta dei regali che le sono arrivati e rimettono un regalo via. Poi guarda Javi e lui sorridendo le dice ‘questo va nell’altra casa’. Avranno preso casa insieme e vanno via da quella di Hele”, è il testo del messaggio ricevuto dall’esperta di gossip. La convivenza, dunque, per la coppia è ormai nell’aria. Entrambi, del resto, sin dalla prima intervista, non hanno nascosto di voler costruire un futuro insieme.