Helena Prestes e Javier Martinez, le storie social fanno impazzire i fan: i due insieme a Milano

Continua nel migliore dei modi la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes, coppia tra le più amate del Grande Fratello. Loro, “rivali” di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sono rimasti fidanzati anche dopo il reality di Canale 5. A fare impazzire i fan sono state le storie dei due che su Instagram hanno pubblicato alcuni video di loro in giro per Milano. Il pallavolista argentino ha infatti raggiunto la modella brasiliana reduce da un Tapiro d’Oro per stare un po’ insieme a lei, dato che la ragazza abita lì ormai da molto tempo.

Nelle clip si vede Javier Martinez che annuncia ai fan la presenza della sua “Cavallina“, come la chiama ironicamente dopo il Grande Fratello. “Adesso è impegnata, ma vi prometto che tra poco ve la faccio vedere“. L’ex gieffino si scusa con i fan per essere stato un po’ assente in questo periodo e promette di tornare presto a pieno regime. Molti dei fan si stanno già chiedendo se prima o poi Helena Prestes e Javier Martinez andranno a vivere insieme nel capoluogo lombardo, dato che probabilmente la modella non si potrà spostare da lì per via del lavoro.

Javier Martinez, la frase che fa sperare il pubblico: “Ho trent’anni, è il momento di…“

Affiatati più che mai, Helena Prestes e Javier Martinez sono la vera rivelazione di questo Grande Fratello. Chi l’avrebbe mai detto che un giorno si sarebbero trovati mano nella mano per le vie di Milano? Nelle storie di Instagram pubblicate dai due in data 4 aprile 2025, li vediamo mentre vanno insieme dal parrucchiere e continuano la loro giornata gustandosi una cena al ristorante. Insomma, la coppia sta facendo sul serio. Del resto, Javier aveva parlato di famiglia durante il percorso al GF: “Ho trent’anni e quindi sarebbe il momento giusto. Quanti? Una squadra di pallavolo“. Che dire, tanti auguri!