Notte hot tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Nella puntata di ieri sera, giovedì 6 gennaio, la brasiliana ha vinto la prova in piscina contro Shaila Gatta, aggiudicandosi una notte da sola in tugurio con Javier Martinez. I due hanno avuto come “premio” una gustosa cena a base di sushi, con il tugurio trasformato in una camera romantica in vista di San Valentino. La serata è iniziata subito con una dedica speciale da parte di Javier, che ha promesso alla 34enne di non deluderla più e ha brindato all’inizio della loro nuova storia d’amore.

Da lì, i due si sono lasciati andare a baci ed effusioni, mostrandosi complici e affiatati. Dopo aver anche discusso su coloro che pensano possano andare in finale, si sono poi sposati a letto per dormire insieme. Successivamente, le telecamere si sono spente e molti si sono chiesti cosa fosse successo tra loro durante la notte. Ebbene, la risposta è arrivata questa mattina, quando la regia ha di nuovo inquadrato il tugurio. A quel punto, nella diretta del GF è spuntato Javier sdraiato con un profilattico aperto ai piedi del letto. Insomma, un dettaglio abbastanza inequivocabile che lascia intuire che i due abbiano effettivamente consumato la loro passione.

Grande Fratello, notte hot tra Helena Prestes e Javier Martinez: l’inquadratura non lascia spazio a dubbi

L’immagine di Javier Martinez a letto con vicino il preservativo ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una marea di reazioni da parte degli utenti social. Da un lato, c’è chi non ha potuto fare a meno di ridere davanti ad una scena del genere. Dall’altro, non sono mancate le critiche e i commenti indignati, soprattutto considerando che, per mesi, Javier ha spesso dichiarato di non trovarsi a suo agio con le telecamere. C’è da dire, però, che la ‘suite’ in tugurio era stata organizzata probabilmente proprio per questo e sarebbe stato altrettanto strano se i due avessero passato la notte solamente a dormire.

Una cosa è certa: le fan della coppia degli “Helevier” sono al settimo cielo, dato che aspettavano questi momenti da settembre. Oggi, 7 febbraio, i due torneranno in Casa e chissà cosa racconteranno ai coinquilini sulla notte trascorsa insieme. Stando al loro risveglio, però, pare che le cose siano andate molto bene. Helena Prestes, appena sveglia, si è subito stretta all’argentino e i due hanno iniziato ad abbracciarsi e coccolarsi. Quale sarà adesso la reazione degli altri inquilini del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.