Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez già in crisi? Colpa delle fan di Zeudi Di Palma

Nella Casa del Grande Fratello nascono amori, sentimenti e persino delle storie d’amore che naufragano appena si oltrepassa la porta rossa o che, al contrario, continuano anche dopo che il reality è finito. È il caso di Helena Prestes e Javier Martinez, il loro amore procede a gonfie vele tanto che secondo molti sarebbero pronti al matrimonio e persino ad allargare la famiglia pensando all’arrivo di un figlio più avanti. Tuttavia nelle scorse ore è emersa un’indiscrezione che, se vera, sarebbe incredibile. Pare infatti che ci sia maretta tra Helena Prestes e Javier Martinez in crisi dopo il Grande Fratello.

Le voci di presunte tensioni tra Helena e Javier circolano online da alcune ore. Secondo alcune segnalazioni pare che alcune fan di Zeudi Di Palma, conosciute come Zelena abbiano creato dei profili falsi a nome della modella brasiliana per lanciare like e commenti sotto post che riguardando Lorenzo Spolverato o gli #Helenzo in modo da lasciare intendere che ci sia un interesse della modella per il giovane e scatenare la gelosia di Javier. Durante l’avventura nel GF, infatti, inizialmente era nata una simpatia tra Helena e Lorenzo, simpatia durata pochissimo visto che la modella si era avvicinata a Javier Martinez e Spolverato a Shaila Gatta. Si tratterebbe di una vera e propria strategia per destabilizzare la coppia Helena e Javier.



Helena Prestes e Javier Martinez nel mirino delle fan di Zeudi Di Palma: messa in moto una strategia per farli lasciare

Secondo alle ultime indiscrezioni che circolano sul web, sarebbero emersi degli screenshots di gruppi Telegram riconducibili alle Zelena dove gli utenti di coordinerebbero per manipolare le interazione social e seminare dubbi sulla fedeltà della modella. In uno di questi messaggi si legge: “Le Zelena stanno falsificando i like di Helena Prestes sotto foto Helenzo e Zelena! Fate girare!” L’intento sarebbe quello di creare crisi e tensioni nella coppia e sembrerebbe proprio che stiano riuscendo. Helena Prestes e Javier Martinez sono in crisi per colpa di sotterfuggi?Tali indiscrezioni vanno prese con le pinze perché in realtà i diretti interessati tacciono.